Eczanelerde 'veresiye ilaç' dönemi

Reçete başına harcama ve reçete fatura tutarının 2023'ün ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 100 artması, yurttaşların da ilaç alırken ödedikleri katılım paylarını 2 kat artırdı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre ayakta tedavide reçete edilen ilaçlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilaç bedelinin yüzde 10'u, çalışanlardan ise yüzde 20'si oranında katılım payı alınıyor.

Katılım paylarını ödeyemeyen yurttaşlar, eczanelere "veresiye" ilaç yazdırmaya başladı. Uzmanlar ise "Bir an önce en temel sağlık hakkına erişim için emeklilerin ve açlık sınırı altında maaş alanların tüm ilaç katkı katılım payları kaldırılmalı" dedi.

KATKI PAYI KATLANDI

SGK verilerine göre 2022'nin ilk dokuz ayında reçete başına harcama 210 TL iken bu tutar 2023'ün ilk dokuz ayında yüzde 93 artışla 406 TL oldu. Toplam reçete fatura tutarı 2022'nin ilk dokuz ayında 69 milyar 931 milyon lira iken 2023'te 142 milyar 239 milyon liraya yükselerek yüzde 103 arttı.

Bu veriler, yurttaşların ilaç alırken ödedikleri katkı payının da yüzde 100 arttığını gösteriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, "Bu durum yurttaşların gelirlerinde yeni bir delik açtı. İnsanlar bu ödemeleri karşılamak için ya eczaneye veresiye yazdırıyor ya da başka bir yerden borçlanıyor" dedi.

Sıradan bir enfeksiyonda dahi en basit ilaçlara ödenen katkı payı bedelinin 100 lirayı aştığını belirten Yalçınkaya, "10 bin TL maaş alan bir emekli, ısınma ve beslenme sorunları varken ilaca bağımlı halde oluyor. Yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle zaten akşam yemeğinden sonra bir avuç ilaç yutuyorlar. İlaca yapılan ödemeler tasarruf kapsamında kısılabilecek bir ödeme değil. Bir an önce en temel sağlık hakkına erişim için emeklilerin ve açlık sınırı altında maaş alanların tüm ilaç katkı katılım payları kaldırılmalı" diye konuştu.