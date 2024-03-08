Sağlıkta veresiye dönemi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Eczacı Odası Nisan 2022’de, "Sağlığa El Ver Projesi" kapsamında protokol imzaladı. Proje ile ihtiyaç sahiplerinin eczane borçlarının kapatılacağı belirtildi. ABB'nin projeye yönelik paylaştığı veriler ise Türkiye’deki ekonomik krizin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, "İyilik bulaşıcıdır" sloganı çerçevesinde uygulanan proje kapsamında toplam 1 milyon 110 bin 464 TL'lik eczane borcunun kapatıldığı kaydedildi. Eczaneye borçlu yurttaş sayısının ise bin 429 olduğu ifade edildi.

İLAÇ FARKLARI DA ÖDENEMİYOR

Proje ile ilgili BirGün’den Mustafa Bildircin'e bilgi veren eczacılar, en fazla ağrı kesiciler ile öksürük şuruplarının veresiye alındığını söyledi. Reçetesiz satılan ilaçların yanı sıra çok sayıda yurttaşın, "ilaç fiyat farkı" nedeniyle reçeteli ilaçların ve muayene ücretlerinin de ödemekte güçlük çektiğini kaydeden eczacılar, "Çok faydalı bir uygulama. Hastalarımız adına belediyeye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Proje ile bilgi veren Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu ise şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacı Odası’nın birlikte yürütmüş olduğu, ‘Sağlığa El Ver’ projesi kapsamında Ankara'daki eczanelere veresiye borcu olan vatandaşlarımızın borçlarını kapatıyoruz. Bu kapsamda toplamda 1 milyon TL’nin üzerinde borcu kapatma işi yapıyoruz. Güzel bir proje, vatandaşlarımızın sağlığa erişiminde özellikle bazı bölgelerde geliri düşük ailelerin ilaca erişiminde ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Bu kapsamda eczacılar olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz."