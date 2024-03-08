Sağlıkta veresiye dönemi başladı

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz yurttaşı, en temel hakkı olan sağlık hakkına da veresiye ile ulaşabilir hale getirdi.

Sağlıkta veresiye dönemi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Eczacı Odası Nisan 2022’de, "Sağlığa El Ver Projesi" kapsamında protokol imzaladı. Proje ile ihtiyaç sahiplerinin eczane borçlarının kapatılacağı belirtildi. ABB'nin projeye yönelik paylaştığı veriler ise Türkiye’deki ekonomik krizin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, "İyilik bulaşıcıdır" sloganı çerçevesinde uygulanan proje kapsamında toplam 1 milyon 110 bin 464 TL'lik eczane borcunun kapatıldığı kaydedildi. Eczaneye borçlu yurttaş sayısının ise bin 429 olduğu ifade edildi.

İLAÇ FARKLARI DA ÖDENEMİYOR

Proje ile ilgili BirGün’den Mustafa Bildircin'e bilgi veren eczacılar, en fazla ağrı kesiciler ile öksürük şuruplarının veresiye alındığını söyledi. Reçetesiz satılan ilaçların yanı sıra çok sayıda yurttaşın, "ilaç fiyat farkı" nedeniyle reçeteli ilaçların ve muayene ücretlerinin de ödemekte güçlük çektiğini kaydeden eczacılar, "Çok faydalı bir uygulama. Hastalarımız adına belediyeye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Proje ile bilgi veren Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu ise şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacı Odası’nın birlikte yürütmüş olduğu, ‘Sağlığa El Ver’ projesi kapsamında Ankara'daki eczanelere veresiye borcu olan vatandaşlarımızın borçlarını kapatıyoruz. Bu kapsamda toplamda 1 milyon TL’nin üzerinde borcu kapatma işi yapıyoruz. Güzel bir proje, vatandaşlarımızın sağlığa erişiminde özellikle bazı bölgelerde geliri düşük ailelerin ilaca erişiminde ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Bu kapsamda eczacılar olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz."

Etiketler
Sağlık İlaç
LÖSANTE Hastanesi 7 yıldır Bakanlığın engeliyle karşı karşıya: "O yataklarda kanser hastaları tedavi edilebilecekken hayatını kaybeden hastalarımız oluyor" "O yataklarda kanser hastaları tedavi edilebilecekken hayatını kaybeden hastalarımız oluyor"
Araç sigortası için kritik karar... 81 ildeki araç sahiplerini ilgilendiriyor Araç sigortası için kritik karar... 81 ildeki araç sahiplerini ilgilendiriyor
Ünlü otel devi iflasın eşiğine geldi! Türkiye'nin en çok konuşulanları arasındaydı Ünlü otel devi iflasın eşiğine geldi! Türkiye'nin en çok konuşulanları arasındaydı
Kadınlarla ilgili dikkat çeken araştırma: Sağlıklarını etkiliyor Kadınlarla ilgili dikkat çeken araştırma: Sağlıklarını etkiliyor
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi: İşte oy oranları ORC Araştırma'dan 4 şehirde seçim anketi
İmamoğlu mu, Kurum mu? İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları
'Lanetli' Oscar selfiesinin ardından başlarına gelmeyen kalmadı: İşte 10 yılda yaşananlar 'Lanetli' Oscar selfiesinin ardından başlarına gelmeyen kalmadı
Mehmet Şimşek açıkladı: Kira sözleşmesinde yeni dönem! Kira sözleşmesinde yeni dönem!
İlçe milli eğitimden 'cuma namazı' talebi: Müftülük onay verdi İlçe milli eğitimden 'cuma namazı' talebi