Bir İlde 'Mavi Dil' Karantinası! Giriş Çıkışlar Yasaklandı

Hayvanlar arasındaki salgın hastalıklar yayılıp zamanla insan sağlığını da tehdit etmeye başlarken, son olarak Adana'nın İmamoğlu İlçesi Yazıtepe Mahallesi'nde hayvanlarda "mavi dil" hastalığı görüldü. Mahallede dezenfeksiyon ve çevresel ilaçlama çalışması başlatılırken, hayvan giriş çıkışları yasaklandı ve mahalle karantina altına alındı.

Adana Kaymakamlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı" ifadelerine yer verildi.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Hastalığa sebep olan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak adlandırılır.

Hastalık, doğrudan insanlara bulaşmaz. 24 farklı alt tipi bulunan mavi dil virüsünün belirtileri bulaşan virüsün türüne ve hayvanın cinsine göre farklılık göstermektedir. Tedavisi bulunmayan mavi dil hastalığından aşılama ile korunulabilir.

Kaynak: DHA