Hapşırık Komasında Çözülemeyen Gizem: 19 Gündür Kabusu Yaşıyor

Batman'da yaşayan ve sürekli hapşırma nöbetleri geçiren Benazir Aydın'ın, sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki tedavisi sonucunda hapşırmalarının biraz hafiflemesine karşın devam ettiği kaydedildi.

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan kesintisiz hapşırmalarının gizemi henüz çözülemedi.

TEDAVİ EDİLEMEYİNCE ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

İlk olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastane yetkilileri Aydın hakkında açıklamalarda bulunarak, 19 gündür hapşırma nöbetleri kesilmeyen Aydın'a, tedavi altına alındığı 5 günde çok sayıda tetkik yapıldığını belirtti. Aydın, farklı branşlardan hekimlerce muayene edildi.

Kaynak: AA-İHA