Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz HPV Aşısını Uygulamaya Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 9-30 yaş arası çocuklarına Gazi Üniversitesi (GÜ) Hastanesi işbirliğinde rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik ücretsiz Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı uygulaması başlattı.

Belediyenin açıklamasına göre sosyal destek alan ailelerin çocukları için ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda 9-30 yaş aralığındaki kişilere yönelik ‘HPV Aşı Programı’ için başvurular, 20 Mart-20 Nisan arasında kabul edildi.

15 MİLYONLUK BÜTÇE

GÜ Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen programda 15 yaş altı 251 ve 15 yaş üzeri 1324 birey olmak üzere 1575 kişinin başvurusu alındı. Projeye 15 milyon 180 bin lira bütçe ayrıldı ve 5 bin doz HPV aşısı temin edildi.

İLK DOZLAR YAPILIYOR

İlk dozlar Gazi Hastanesi’nde yapılmaya başlandı. Projenin ilk etabında 2 bin kişinin aşılanması planlanıyor. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, proje kapsamında 9-30 yaş arasındaki kız çocuklarına ve kadınlara, rahim ağzı kanserini önlemeye yönelik üç doz HPV aşısı yapılacağını belirtti.

PROJE 1 YIL SÜRECEK

Ünsal, ilk dozun bugün, ikinci dozun iki ay sonra ve üçüncü dozunsa altı ay sonra yapılacağını ve projenin yaklaşık bir yıl süreceğini bildirdi. 11 belediyenin teknik destek almak için başvuruda bulunduğunu da aktarıldı.