Bu Kadınla Flört Etmek Her Yiğidin Harcı Değil... Tek Bir Öpücükle Onu Kaybedersiniz!

ABD'de çok nadir bir rahatsızlığa sahip kadının yaşadıkları duyanları şoke etti. Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Caroline Cray Quinn, yalnızca 150 bin kişide bir görülen mast hücre aktivasyon sendromundan (MCAS) muzdarip. Bu rahatsızlık, kan hücrelerinin belirli gıda, koku ve diğer çevresel tetikleyicilere aşırı tepki vermesine neden oluyor.

Quinn'in ciddi düzeye ulaşan bu rahatsızlığı, yalnızca yulaf ve özel olarak hazırlanmış bir besin formülü yemesine izin veriyor. Başka herhangi bir yiyecek, kadının ölümcül alerjik reaksiyonunu tetikleyebilir ve hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

FLÖRTLERİNE 'ÖPÜŞME' KURALLARI GETİRDİ

The Daily Mail'de yer alan habere göre mevcut durum, kendi yedikleri dışında beraber olacağı insanın da yediklerine dikkat etmesini gerektiriyor. Alerjik reaksiyon verebileceği bir besin tüketen birini öpmek de Quinn'in hayatına mal olabilir. Bu sebeple genç kadın, sağlığını korumak adına birlikte olacağı insanlara bir dizi katı kural getirdi.

'YEDİKLERİNE DİKKAT ETMEK ZORUNDALAR'

Sağlık sektöründe çalışan Quinn, kısa bir süre önce 1,7 milyon kez izlenen TikTok videosunda bu "flört kurallarını" anlattı. 25 yaşındaki talihsiz kadın, kriterlerini "Birinin beni öpebilmesi için üç saat öncesinden bir şey yememesi gerekiyor. Ayrıca beni öpmeden 24 saat önce altı ana alerjenimden (fıstık, fındık, susam, hardal, deniz ürünleri, kivi) hiçbirini de yiyemez. Ve beni öpmeden hemen önce dişlerini fırçalaması gerekiyor" şeklinde sıraladı.

'ÖPÜŞTÜKTEN SONRA REAKSİYON OLABİLİYOR'

Quinn, bu kuralları, kendisine teşhis konulduktan sonra "Bir erkekle öpüşebilir miyim?" diye sorduğu sağlık çalışanından aldığını söylüyor. Kuralların çoğunlukla başarılı olduğunu belirten kadın, "Bu kurallar sayesinde genel olarak her şey yolunda gitti ancak birini öperken ya da birini öptükten sonra birkaç küçük reaksiyon yaşadım. Ağzım, dudaklarım ve dilim kaşınıyor ve bunu hissettiğim anda hemen durup tepkisel hissettiğimi onlara söylüyorum. İhtiyaç duyarsam acil durum ilaçlarımı alıyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem