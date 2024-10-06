Hititler'den Kalan Tuz Mağarası Şifa Kaynağı Oldu: Hastalık Seviyesini Yarıya İndirdiği Görüldü
Çankırı’da yürütülen özel bir proje kapsamında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen KOAH ve astım hastaları, yerin 150 metre altındaki tarihi tuz mağarasında şifa buluyor. Hititler'den kalan bu doğal mağaraya ilişkin olarak Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu, mağarada yapılan tedaviler sonucunda hastalarda yüzde 50 oranında iyileşme gözlendiğini belirtti.
Kaynak: AA-İHA
Çankırı Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi", KOAH ve astım hastalarına yeni bir umut sunuyor. "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen mağara, tedavi için gelen hastaların hem sağlıklarını güçlendirdikleri hem de sosyal ve kültürel aktivitelerle zaman geçirdikleri bir alan haline geldi.
Tedavi süreci boyunca hastalar, günde 4 ila 6 saat boyunca tuz mağarasındaki havaya maruz kalarak burada vakit geçiriyor. Tedavinin 15. gününde Dr. Haliloğlu, mağaranın doğal ortamının hastaların solunum yolları üzerindeki etkisinin oldukça olumlu olduğunu vurguladı ve tedavinin devam eden süreçlerinde daha büyük iyileşmeler beklediklerini ifade etti.
"KOAH VE ASTIM HASTALARINDA YÜZDE 50 İYİLEŞME GÖRDÜK"
Hastaların yaşam kalitesinin artmaya başladığını belirten Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu, “Hastalarımızda belirgin farklılıklar görmeye başladık. Buraya geldiğinde ikinci katı yürüyerek çıkamayan hastalarımız, dördüncü kata yürüyerek çıkmaya başladılar. Özellikle konuşurken bile efor sarf etmekte zorlanan hastaların şuan rahatça konuştuğunu görebiliyoruz. Hastaların mukus atımında belirgin bir artış izledik. Daha önceden balgam çıkaramayan hastalar artık rahat balgam çıkartmaya başladılar. Balgamla birlikte akciğerdeki siyah birikimlerin yavaş yavaş balgamla birlikte dışarı atıldığını gördük. Şu anki KOAH ve astım hastalarında yüzde 50'ye yakın bir iyileşme izledik. Tuz terapisi, hastalık ne kadar ileri ve ağırsa o kadar fazla yanıt verdiğini izledik. Özellikle daha ağır KOAH ve astım hastalarında daha hızlı olumlu sonuçlar aldık” ifadelerini kullandı.
"SÜRÜNEREK GELDİM, KOŞARAK ÇIKACAĞIM"
Mağaradan koşarak çıkacağına inandığını söyleyen Ahmet Saraçer, “Ben buraya sürünerek geldim desem yeridir. Ben Çankırı'ya geldiğimde beni otogardan aldılar. Bu mağaraya da geldiğim de inip çıkarken çok zorlanıyordum şimdi ise çok rahat oluyor. Ciğerlerimdeki üşümede geçerse ben herhalde tek seferde koşarak çıkacağıma inanıyorum” dedi.
"KEŞKE TÜM KOAH HASTALARI BURADA TEDAVİ GÖRSE"
Konya'dan Çankırı'ya tedavi olmaya gelen Nevzat Doğruöz ise, “30 seneye yakın KOAH hastasıyım. İlk geldiğim günden beri bu mağarada temiz hava soluyup rahat nefes aldım. Buradaki tedaviden de çok faydalandım. Böyle bir sisteme çok hayran kaldım. Keşke tüm Türkiye burayı tanısa da tüm KOAH hastaları burada tedavi görse” diye konuştu.