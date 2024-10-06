Hititler'den Kalan Tuz Mağarası Şifa Kaynağı Oldu: Hastalık Seviyesini Yarıya İndirdiği Görüldü

Çankırı Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi", KOAH ve astım hastalarına yeni bir umut sunuyor. "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen mağara, tedavi için gelen hastaların hem sağlıklarını güçlendirdikleri hem de sosyal ve kültürel aktivitelerle zaman geçirdikleri bir alan haline geldi.

Tedavi süreci boyunca hastalar, günde 4 ila 6 saat boyunca tuz mağarasındaki havaya maruz kalarak burada vakit geçiriyor. Tedavinin 15. gününde Dr. Haliloğlu, mağaranın doğal ortamının hastaların solunum yolları üzerindeki etkisinin oldukça olumlu olduğunu vurguladı ve tedavinin devam eden süreçlerinde daha büyük iyileşmeler beklediklerini ifade etti.