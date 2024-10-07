Ne Mercimek Ne Tarhana: Bu Çorbalar Hastalığı 24 Saatte Söküp Atıyor

Zengin besin içeriği sayesinde sıklıkla tavsiye edilen tarhana çorbası, Türkiye’nin en popüler çorbaları arasında yer alıyor. Ancak diyetisyen Işın Sayın, bu çorbanın yoğun miktarda un barındırdığı için özellikle grip hastalığı yaşayanlar ve çocuklar için fazla tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Yüksek karbonhidrat oranı nedeniyle, tarhana çorbası bu kişilerde şişkinlik ve sindirim problemlerine yol açabiliyor.

MERCİMEK VE İŞKEMBE ÇORBASINI SINIRLI TÜKETİN

Mercimek ve işkembe çorbası, Türk mutfağının bir diğer favorisi olsa da, uzmanlar bu çorbaların da sınırlı tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Mercimek çorbası, yüksek lif ve protein içeriğiyle faydalı olsa da, mide rahatsızlıkları olan kişilerde gaz yapabilir. İşkembe çorbası ise yüksek kolajen ve protein içermesine rağmen, özellikle yağ oranı yüksek olduğu için diyet yapanlar için ölçülü tüketilmesi gereken bir çorba türü.