Ne Mercimek Ne Tarhana: Bu Çorbalar Hastalığı 24 Saatte Söküp Atıyor
Çorbalar, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alırken, içerikleriyle sağlığa olan faydaları da oldukça önemli. Özellikle 3 çorba, hastalık konusunda bilinenleri tam tersine çevirecek faydaya sahip.
Kaynak: Haber Merkezi
Zengin besin içeriği sayesinde sıklıkla tavsiye edilen tarhana çorbası, Türkiye’nin en popüler çorbaları arasında yer alıyor. Ancak diyetisyen Işın Sayın, bu çorbanın yoğun miktarda un barındırdığı için özellikle grip hastalığı yaşayanlar ve çocuklar için fazla tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Yüksek karbonhidrat oranı nedeniyle, tarhana çorbası bu kişilerde şişkinlik ve sindirim problemlerine yol açabiliyor.
MERCİMEK VE İŞKEMBE ÇORBASINI SINIRLI TÜKETİN
Mercimek ve işkembe çorbası, Türk mutfağının bir diğer favorisi olsa da, uzmanlar bu çorbaların da sınırlı tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Mercimek çorbası, yüksek lif ve protein içeriğiyle faydalı olsa da, mide rahatsızlıkları olan kişilerde gaz yapabilir. İşkembe çorbası ise yüksek kolajen ve protein içermesine rağmen, özellikle yağ oranı yüksek olduğu için diyet yapanlar için ölçülü tüketilmesi gereken bir çorba türü.
SAĞLIĞA EN FAYDALI 3 ÇORBA
Tavuk Çorbası: Bağışıklık Güçlendirici Halk arasında "hasta çorbası" olarak bilinen tavuk çorbası, özellikle kış aylarında tüketilen en sağlıklı çorbalardan biri olarak bilinir. Tavuk suyu, içeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarla savaşır. Aynı zamanda bağırsak sağlığına da olumlu katkıları bulunur ve potasyum ile sodyum açısından zengindir. Kolesterol problemi olanlar için de tavsiye edilen tavuk çorbası, düşük yağ oranıyla dikkat çeker.
Kelle Paça Çorbası: Kemik ve Bağ Dokusu İçin Faydalı Kelle paça çorbası, sakatat sevenlerin vazgeçilmezi olmakla birlikte, sağlık açısından oldukça faydalıdır. İçerdiği kolajen ve jelatin sayesinde kemik gelişimine katkı sağlayan bu çorba, özellikle çocuklarda kemik kırıkları ve dejeneratif eklem rahatsızlıklarında önerilir. Enerji deposu olan kelle paça çorbası, uzun süre tok tutmasıyla da bilinir. Ancak yüksek kalorili yapısı nedeniyle diyet yapanlar için dikkatli tüketilmesi gereken bir çorbadır. Uzmanlar, tüketim sırasında ekmek kullanımının sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.
Brokoli Çorbası: Vitamin Deposu Brokoli çorbası, sağlıklı yaşamın simgesi haline gelen bir sebze olan brokoliden yapıldığı için vitamin deposu niteliğindedir. A vitamini bakımından zengin olan bu çorba, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun savunma mekanizmasını geliştirir. Aynı zamanda ödem atılmasına yardımcı olur ve doğal bir antibiyotik görevi görür. Diyet listelerinde sıkça yer alan brokoli çorbası, düşük kalorili yapısı ve sağlığa olan olumlu etkileri nedeniyle tercih edilmektedir.