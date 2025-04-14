Aşı Takviminde Yeni Dönem Bugün Başladı, Sağlık Bakanlığı’ndan Anne Babalara Kritik Uyarı

2008'den beri uygulanan çocukluk dönemi aşı takviminde yeni dönem resmen başladı. Değişen sistemle birlikte difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak.

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Aşı Takviminde Yeni Dönem Bugün Başladı, Sağlık Bakanlığı’ndan Anne Babalara Kritik Uyarı

Sağlık Bakanlığı, anne ve babaları aşı takvimindeki kritik döneme ilişkin uyardı. Bakanlık tarafından yayınlanan uyarıda, çocukluk dönemi aşı takviminde yeni döneme geçildiği belirtilerek uygulanın başladığı duyuruldu. İşte detaylar…

Aşı Takviminde Yeni Dönem Bugün Başladı, Sağlık Bakanlığı’ndan Anne Babalara Kritik Uyarı - Resim : 1

BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI

2008 yılından bu yana uygulanan çocukluk dönemi aşı takviminde yeni bir döneme geçildi. Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne uygulanan ‘beş bileşenli karma aşıyı’ bir araya getiren ‘altı bileşenli karma aşı’ uygulaması bugün itibariyle başlatıldı.

Aşı Takviminde Yeni Dönem Bugün Başladı, Sağlık Bakanlığı’ndan Anne Babalara Kritik Uyarı - Resim : 2

ÜCRETSİZ UYGULANACAK

Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' ücretsiz olarak uygulanacak.

Yeni dönem hakkında bir bilgilendirme yapan Sağlık Bakanlığı, uygulama hakkında anne ve babaları uyardı. Önceki aşılarda Hepatit B’nin bulunmadığı da hatırlatıldı.

'6 HASTALIĞA KARŞI BAĞIŞIKLAMA'

Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacak. Sağlık Bakanlığınca temin edilen yeni aşılar, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak. Geçen dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları, 'altı bileşenli karma aşı' ile tamamlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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altı bileşenli karma aşı Sağlık Bakanlığı Bebek
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