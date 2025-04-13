Yorgunluk Sanılan Hastalık Çıktı! 2 Haftadan Fazla Sürüyorsa…

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş yükselmesi, kimi zamanda yeniden düşmesi sonucu oluşan mevsim geçişleri grip, nezle gibi vakaların artışına neden olurken, vakalara bir de bahar yorgunluğu eklendi.

İç Hastalıkları Uzm. Dr. Serdal Baysal, kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın baharın gelişine ayak uyduramamasından kaynaklanan bahar yorgunluğuna ilişkin uyardı.

Hastalığın ortalama iki-üç hafta süren halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik haliyle kendini gösterdiğini belirten Baysal, bunun iş hayatını da olumsuz etkilediğini belirtti.

BAŞ AĞRISI, KABIZLIK…

Baysal, bahar yorgunluğunun belirtileri hakkında şu bilgileri verdi: Boyun, sırt, omuz ve yaygın eklem ağrıları, mide bağırsak sisteminde değişikliğe bağlı olarak mide ağrıları, şişlik, gaz, kabızlık ve ishal, iştah değişiklikleri, nöropsikiyatrik değişikliklere bağlı olarak sinirlilik, baş ağrısı, sıkıntı, uyku düzensizlikleri, cilt, kalp, tansiyon ve şeker hastalıklarında artış görülür. Yine bahar aylarındaki hareket ve beslenme alışkanlığındaki değişiklik de bahar yorgunluğunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Baysal, bahar yorgunluğu hastalığından korunmak için ise bol sıvı tüketimi, açık hava yürüyüşü, gün lük duş, sigara, alkol ve kafein tüketimini azaltmayı önerdi.

UZUN SÜREN YORGUNLUKLARA DİKKAT

Baysal, şunları söyledi: Vücudun susuz kalması; susuzluğun düzeyi ile ait olmakla birlikte yorgunluktan komaya kadar değişen ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Düzenli egzersiz olarak sabah veya akşam yürüyüşleri, bisiklet kullanma, jimnastik yapılabilir. Bahar aylarında vücudun vitamin ve mineral ihtiyacı arttığı için bol sebze ve meyve tüketilmeli. Yorgunluk, bir hastalık değil bir şikâyettir. Birçok hastalıkta yorgunluk ilk bulgu olabilir, bu nedenle uzun süren yorgunluklarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Kaynak: İHA