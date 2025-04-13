Konya'daki Skandal Mesajlara Tepki Yağıyor: O Doktorlar Meslekten İhraç mı Edilecek?

Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorlara ait bir WhatsApp grubunda hastalarla ilgili çirkin ifadelerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluştu.

İKİ ASİSTAN DOKTOR HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ortaya çıkan skandalın ardından Sağlık Bakanlı ve üniversite rektörlüğü harekete geçerken, olayla ilgili iki asistan doktor görevden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama geldi. Yapılan açıklamada iki asistan doktor hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilirken, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

‘HASTALARIN CİSNEL OBJE OLARAK GÖRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ’

Yaşanan skandala meslek odaları ve doktorlardan da tepki yağdı. Hürriyet’ten Buse Özel’in haberine göre, İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, söz konusu yazışmaların doktor camiasından büyük öfkeye neden olduğunu belirterek, Türk Tabipler Birliği disiplin yönetmeliği kapsamınca olayın inceleneceği ve gerekli cezanın verileceğini dile getirdi. Osmanoğlu bu durumun hekimlik yeminine aykırı olduğunu belirterek, “Hastaların cinsel obje olarak görülmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘MESLEKTEN MEN CEZASI VERİLİR’

Eski İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan ise, bütün meslek gruplarının gibi hekimler içinde de böyle münferit olaylar olabileceğini ancak hekimlerin yüzde 99,9’unun böyle davranışların görülmeyeceğini söyledi.

Bu tür olayların ardından tabip odalarının ilgili kurullarının toplandığını ve disiplin cezası uygulandığını belirten Erdoğan, “Meslekten men cezaları 15 gün ile başlar. Hastalarla ilgili özellikle de cinsiyete dayalı çirkin yaklaşımlarda meslekten men cezası verilir” ifadeleriyle söz konusu doktorların meslekten atılabileceğini belirtti.

‘HEKİMLİK YAPMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ’

Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi. Açıklamada, kadınları ve hastaları cinsel obje olarak görenlerin hekimlik görevini yapmasının asla kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet