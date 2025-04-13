Sosyal Medya Düzenlemesinde Son Perde! Ağır Suç Kapsamına Giriyor

Uzun süredir iktidarın gündeminde olduğu bilinen, 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlayıp 13 yaş altına ise yasaklamayı öngören sosyal medya düzenlemesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının dahil olduğu süreçte son aşamaya geliniyor.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; düzenlemede yaş kısıtlamasının yanında başka uygulamalar da yer alacak. Türk Ceza Kanunu'nun 9'uncu bölümünde "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığında yer alan suçların çocuklara yönelik işlenmesi durumunda, çocuk istismarı kapsamındaki bu suçlara ağırlaştırılmış cezalarla yaptırım da öngörülüyor.

OYUN PLATFORMLARINA DA KISITLAMA

Yalnızca sosyal medya platformlarında değil aynı zamanda oyun platformlarında da çocuk ve gençlerin korunması adına bazı uygulamalara gidilecek. Oyunlarda yaş kısıtlamaları getirilip chatbox (mesajlaşma) özelliklerin çocukların kullanımına kapatılması zorunlu hale gelecek.

Diğer yandan Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında, içerik yükleyicilerin yükleme işlemi esnasında yaşını işaret eden bir ekranla karşılaşması üzerinde çalışılıyor.

Kaynak: Sabah