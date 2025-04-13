Kadın Hastalarla İlgili Mesajları İfşa Olmuştu... Konya'daki O Doktorlar Hakkında Gözaltı Kararı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı doktorların WhatsApp grubunda kadın hastalarla ilgili çirkin konuşmalarına sosyal medyadan tepki yağdı. Görevlerinden uzaklaştırılan 2 şahıs hakkında gözaltı kararı da verildi.

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Kadın Hastalarla İlgili Mesajları İfşa Olmuştu... Konya'daki O Doktorlar Hakkında Gözaltı Kararı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bazı doktorların, kadın hastalar hakkında uygunsuz ifadeler içeren mesajlarının yer aldığı WhatsApp grubuna ait ekran görüntülerinin ortaya çıkması ülkede infial yarattı. Hasta mahremiyetinin hiçe sayılıp kadın onurunun zedelendiği yazışmalar bulunan mesajlarda, doktorların kadın hastaların fiziksel özellikleriyle ilgili aşağılayıcı yorumlar yaptığı ve hastaların kıyafetleriyle alay ettiği anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada gündem olması sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlattı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve iddialara konu olan personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kadın Hastalarla İlgili Mesajları İfşa Olmuştu... Konya'daki O Doktorlar Hakkında Gözaltı Kararı - Resim : 1

Bunun ardından 2 doktor hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığından da gözaltı kararı geldi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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