TRT'den 6 milyar 539 milyon lira için 'ticari sır' savunması

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT’nin 2017-2021 yılları arasında 6 milyar 539 milyon lirayı dış yapımlara harcadığını fakat TRT Genel Müdürü’nün bu paranın akıbetini “ticari sır” gerekçesi ile açıklamadığını belirtti.

Sertel, TBMM Genel Kurulu'nda, dün; “7 milyar lirayı siz beş yıl içerisinde ne yaptınız ey TRT yönetimi? Hangi kuruluşlara dizi filmler çektirdiniz? TRT, halkın TRT'si değil arkadaşlar; tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonu olmuş, Tayyip radyo televizyon hâline gelmiş. Bunu da söylüyorum; halktan topladıkları vergileri, halkın tümünden aldıkları vergileri çok orantısız bir biçimde propaganda aracı hâline getirmişler TRT'yi” dedi.

Sertel, konuşmasında TRT’ye ilişkin rakamlar ve olaylarla örnekler vererek şunları dile getirdi:

“TRT 5 YIL İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 6 MİLYAR 539 MİLYON TL PARAYI DIŞ YAPIMLARA HARCAMIŞ”

“Milletin, devletin TRT’si olmak yerine bir siyasi partinin güdümünde, halktan aldığı paraları har vurup harman savuran, kötü yönetilen bir kurum haline geldi. 2017 yılında TRT 690 milyon, 2018'de 689 milyon, 2019 yılında 1 milyar 45 milyon, 2020 yılında 1 milyar 205 milyon, 2021 yılında 1 milyar 335 milyon elektrik payını vatandaşın cebinden aldı. Beş yıllık toplamda 4 milyar 966 milyon yani 5 milyara yakın, eski parayla söyleyeyim 5 katrilyon parayı aldı. TRT sadece bununla yetinmedi, TRT bandrolden de çok büyük paralar aldı. 2017 yılında 1 milyar 472 milyon, 2018 yılında 1 milyar 702 milyon, 2019 yılında 1 milyar 757 milyon, 2020 yılında 2 milyar 619 milyon, 2021 yılında 3 milyar 362 milyon olmak kaydıyla, 5 yıllık toplamda yaklaşık 11 milyar lira para topladı. Vatandaştan toplanan bu paraların hesabını sormak ve denetlemek bizim asli görevimizdi. TRT 5 yıl içerisinde yaklaşık 6 milyar 539 milyon TL parayı dış yapımlara harcamış. Yani bizim 2021 yılına kadar olan bölümde harcanan para yaklaşık 7 milyar lira. 2017 yılında 882 milyon, 2018 yılında 1 milyar 150 milyon, 2019 yılında 1 milyar 250 milyon, 2020 yılında 1 milyar 372 milyon, 2021 yılında 1 milyar 854 milyon lira parayı harcamışlar.

“TRT, HALKIN TRT'Sİ DEĞİL ARKADAŞLAR; TAMAMEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN TELEVİZYONU OLMUŞ, TAYYİP RADYO TELEVİZYONU HÂLİNE GELMİŞ”

Sormuşuz, ‘Arkadaş, sen dizi film çekiyorsun, sen dış yapımlara yönelmişsin, 7 milyara yakın parayı beş yılda harcamışsın; sen bunun hesabını bize vermek zorundasın’ demişiz TRT Genel Müdürüne. Tıpkı banka genel müdürlerinin söylediği gibi bize ‘ticari sır’ yanıtını vermişler, demişler ki: ‘Rekabet ediyoruz biz dizi filmlerde. Eğer biz bunu açıklarsak olmaz. Neden? Çünkü diğer özel televizyonlar bu dizileri satın alır’ dediler. ‘Mış gibi’ yaptık, denetlermiş gibi yaptık. Bütün eller kalktı, AK Parti ve MHP elleri kalktı ve bütün kurumları istisnasız akladılar; akladılar ama hesapları kontrol edemeden akladılar. İşte soruyorum, burada da soruyorum, halkımızın huzurunda da soruyorum: 7 milyar lirayı siz beş yıl içerisinde ne yaptınız ey TRT yönetimi? Hangi kuruluşlara dizi filmler çektirdiniz? Hangi kanallarla rekabet ederken hangi kanallardan dizi yapımcılarına yöneldiniz? O dizi yapımcıları kimler? O dizi yapımcılarına ne kadar para verdiniz? Bunu açıklamak zorundasınız. TRT, halkın TRT'si değil arkadaşlar; tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonu olmuş, Tayyip radyo televizyon hâline gelmiş. Bunu da söylüyorum; halktan topladıkları vergileri, halkın tümünden aldıkları vergileri çok orantısız bir biçimde propaganda aracı hâline getirmişler TRT'yi.

“TRT’DE CUMHUR İTTİFAKI'NIN LEHTE TOPLAM 53 SAAT 30 DAKİKA MİLLET İTTİFAKI’NIN İSE 6 SAAT 52 DAKİKA HABERİ VERİLMİŞ”

Mart 2019 seçimlerindeki bulguları söylemek istiyorum; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin aleyhinde hiç yayın yapmamış TRT ama propagandasını 49 saat 58 dakika yapmış. MHP'nin aleyhinde hiç yayın yapmamış ama ortağına haksızlık yapmış; 3 saat 32 dakika ayırmış. CHP’nin lehte 5 saat 47 dakika yayın yapmış ama aleyhinde 5 saat 56 dakika yayın yapmış. İYİ Parti’nin 55 dakika 32 saniye lehinde konuşmuş, 1 saat 12 dakika aleyhinde haberler yapmışlar. Cumhur İttifakı'nın toplamda 53 saat 30 dakika haberlerini vermişler, hiç aleyhte yayın yok. Millet İttifakı'nın lehinde 6 saat 52 dakika haber verilmiş, aleyhinde 7 saat 8 dakika haber verilmiş.

“TRT OSMAN ÖCALAN’DAN SONRA 9 YIL HAPİS CEZASI ALAN HİZBULLAH’IN ÖĞRETMENİNİ EKRANA ÇIKARDI”

Bunlar sıkıştıkları zaman inanılmaz insanlara sığındılar. Yerel seçimler sırasında bu teröristi, Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkardılar. Öcalan TRT ekranlarında, ‘Abdullah Öcalan İmralı'da bir mektup yazmış ve mektubunda HDP İstanbul seçimlerinde tarafsız olsun...’ diye bunu 2019’un 22 Haziran’ında TRT’ye çıkarılan Osman Öcalan söyledi. Sıkıştığınız zaman Osman Öcalan'a sarılacaksınız, sıkıştığınız zaman HDP'nin terörist olduğunu söyleyeceksiniz ama aranan bir insanı TRT'ye çıkarıp propaganda yaptıracaksınız. Hizbullah'ın öğretmeni TRT programcısı oldu. Abdülkuddüs Yalçın, Hizbullah'ın tahliye edilen sanıkları arasındaydı, Gaffar Okkan'ın katillerine eğitim verdiği için 9 yıl hapis cezası almıştı; TRT üç yıl önce ramazan sohbeti için onu keşfetti ve Molla Abdülkuddüs adıyla ekranlara çıkardı. Şimdi, ortaklar değiştikçe değişen TRT'nin yayıncılığı var.

“TRT’DE, KPSS PUANI 90 OLAN, YAZILI SINAVDAN 100 PUAN ALAN ELENDİ; KPSS’DEN 57, YAZILI SINAVDAN 70 ALAN İŞE BAŞLADI”

2015 yılında sınav yaptı, o tarihlerde mağduriyetlerini anlatmak için bize gelen çocukların, inanın, haykırışları ve isyanları bugün hâlâ kulaklarımda çınlıyor. 2015'ten sonra zaten alımların hepsini sınavsız yaptılar. O tarihte KPSS puanı 90 olan, TRT yazılı sınavında 100 puan alan çocuk elendi; KPSS puanı 57 olan, yazılı sınavda 70 alan genç, TRT'de işe başladı. Yetenek burada. Bunlara göre, yetenek AK Parti’nin, milletvekilinin yakını olması, bakanın yakını olması oluyor. TRT’de 8 bin 500 kişiyi buldu. Bunlar yazılı sınavdan 100 puan alan çocuğu yeteneksiz, 57 puan alanı yetenekli yapar bunlar. Bazı sözlerim, doğru olan sözlerim birilerinin içini acıttığı için yerlerinden bağırıyorlar. Bakın, hak yediniz, insanların, çocukların haklarını yediniz, çocukları mağdur ettiniz. 100 puan alan çocuk yeteneksiz olabilir mi? 100'de 100 almış, yazılı sınavda yüzde 95 almış, haksız olur mu? Siz kekeme kızı spiker yaptınız TRT'de, kekeme, konuşamayan, bırak yeteneği, ben bunların hepsini biliyorum. Bu Torpil Radyo Televizyonu oldu.

“PTT’NİN ÖZ SERMAYESİ 3 YILDA 85,8 ORANINDA GERİLEDİ”

2020 yılında 740 milyon, 2021’de 387 milyon, 2018 yılında 2 milyar 727 milyon, 2019 yılında 1,5 milyar civarında zarar etti PTT. Öz sermayesi 3 yılda 85,8 oranında geriledi. 386 milyon liraya geriledi PTT’nin bütçesi. PTT alımlarına, harcamalarına devam ediyor. PTT HGS işinde zarar ediyor ya onun dışında PTT, 520 milyon liralık giyişi sipariş verdi. Burada çok büyük usulsüzlükler olduğuna ilişkin Sayıştay raporları önümüzdeki yıl gelecek. Önümüzdeki seçimden sonra Millet İttifakı iktidarında bunların hepsinin hesabını soracağız. Hangi bürokratın boğazından haram lokma geçtiyse bunların hesabını mutlaka soracağız.”