Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni istifa etti

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Boztepe, 9 yıldır başında olduğu görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

“2014’de kuruluşunda yer aldığım, 9 yıldır Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiğim, Sputnik Türkiye’deki görevimden bugün kendi isteğimle ayrılıyorum. Arkadaşlarıma başarılar dilerim.

3 Nisan’dan itibaren haftada 3 gün (Pazartesi - Çarşamba - Cuma) 09.00 - 11.00 arasında, Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan’la birlikte mikrofonda olacağım.”

2014’de kuruluşunda yer aldığım, 9 yıldır Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiğim, Sputnik Türkiye’deki görevimden bugün kendi isteğimle ayrılıyorum. Arkadaşlarıma başarılar dilerim. — Mahir (@mahirboztepe) March 31, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem