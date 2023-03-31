Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni istifa etti

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, 9 yıldır başında olduğu görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurdu.

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Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni istifa etti

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Boztepe, 9 yıldır başında olduğu görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

“2014’de kuruluşunda yer aldığım, 9 yıldır Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiğim, Sputnik Türkiye’deki görevimden bugün kendi isteğimle ayrılıyorum. Arkadaşlarıma başarılar dilerim.

3 Nisan’dan itibaren haftada 3 gün (Pazartesi - Çarşamba - Cuma) 09.00 - 11.00 arasında, Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan’la birlikte mikrofonda olacağım.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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