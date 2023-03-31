Sabah yazarı eleştiriler karşısında 'gereğini' yaptı: YRP ve Hüdapar'ın ideolojileri AKP'yi bağlamaz

Türkiye tarihinde yapılan en kritik seçimlerden biri olan 14 Mayıs seçimlerine 2 aydan kısa bir süre kaldı. İttifaklar ve saflar netleşti, adaylar belirlendi. Daha önce AKP, BBP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi de katıldı. Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılmak için şart koştuğu "6284 sayılı yasa kaldırılmalı" maddesinin kabul edilip edilmediği bilinmezken, partinin katılım şartları arasında "Ahlak ve maneviyata dayalı eğitim sisteminin kurulması, LGBT derneklerinin kapatılması, süresiz nafakanın kaldırılması" gibi maddeler de bulunuyordu.

HER KESİMDEN TEPKİ GELDİ, YANDAŞ KALEMLER HAREKETE GEÇTİ

Her iki partinin de ittifaka dahil edilmesi birçok kesimde rahatsızlığa neden oldu. AKP içinden de gelen itiraz ve rahatsızlıklar sonrası geri adım atmayan Cumhur İttifakı, tabanı sakinleştirme görevini yandaş yazarlara verdi.

Eski SETA Koordinatörü ve Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, bugün kaleme aldığı yazısında tabanı sakinleştirmek için Cumhur İttifakı ortaklarını yok saydı. Duran, 6284 sayılı yasa etrafındaki tartışmalara değinerek "CHP kadınları bu yasa etrafında korkutuyor" iddiasında bulundu. Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı yasanın kaldırılması şartı ile ilgili herhangi bir bilgi vermeyen Duran,"YRP ve Hüdapar'ın ideoloji ve programlarının AK Parti ve Cumhur ittifakını bağlamadığı açık." ifadelerini kullanarak, iki yeni partinin ideolojilerini Cumhur İttifakı'ndan bağımsız tuttu. Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba akşamı A haber yayınında kendi yönetimi döneminde kadınların haklarının genişletilmesinden bahsederek "şiddet meselesi başta olmak üzere kadınlarımızın hakkına, hukukuna, onuruna yönelik hiçbir müdahaleye izin vermeyiz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın "aileyi güçlendirme" amacı kadını zayıflatacak, şiddete maruz bıraktıracak bir arayış değil.

Aksine hem kadın haklarını pekiştirme hem de aileyi sapkın ideolojik dayatmalardan koruma niyeti var."