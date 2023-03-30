Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye şoke eden sözler: H...tir lan derler adama!

Gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çok ağır sözler sarf etti.

Son Güncelleme:

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ni kuran, 100 bin imzayı toplayarak 4 Cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce'ye gazeteci Can Ataklı'dan sert bir çıkış geldi.

İnce'nin adaylığı için daha önce "İhanetin bedelini ağır ödeyecek" diyen gazeteci Can Ataklı YouTube kanalında adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

"NE İSTİYORSA VERİN GİTSİN BU HERİFE"

"Herif" diye seslendiği İnce'ye ağır hakaretler savuran Ataklı şu ifadeleri kullandı; "Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ne istiyorsa verin gitsin bu herife. Nasıl olsa itibarı sıfırlandı. Herkes nefret etmiş durumda. Çıkmış ben %60 alacağım diyor. Has....r lan derler adama"

Son Güncelleme:
Salçadaki küf sorununu yok etmenin kolay yolu! Aşçılar uyguluyor Salçadaki küf sorununu yok etmenin kolay yolu! Aşçılar uyguluyor
Damarları yenileme etkisi kanıtlandı. Bir iki tanesi bile kalıntıları siliyor Damarları yenileme etkisi kanıtlandı. Bir iki tanesi bile kalıntıları siliyor
Patronlar Dünyası satıldı: Yeni sahibi Oda TV'den ayrılan deneyimli isim oldu Patronlar Dünyası satıldı: Yeni sahibi Oda TV'den ayrılan deneyimli isim oldu
Yargı kulisini haberleştiren Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakim karşısına çıktı Yargı kulisini haberleştiren gazeteci Furkan Karabay hakim karşısına çıktı
Kadınlar Rahmi Özkan'a mesaj yağdırdı, Müge Anlı öfke kustu Kadınlar Rahmi Özkan'a mesaj yağdırdı, Müge Anlı öfke kustu
Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü
ÇOK OKUNANLAR
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum' Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum'
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı