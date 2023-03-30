Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye şoke eden sözler: H...tir lan derler adama!

CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ni kuran, 100 bin imzayı toplayarak 4 Cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce'ye gazeteci Can Ataklı'dan sert bir çıkış geldi.

İnce'nin adaylığı için daha önce "İhanetin bedelini ağır ödeyecek" diyen gazeteci Can Ataklı YouTube kanalında adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

"NE İSTİYORSA VERİN GİTSİN BU HERİFE"

"Herif" diye seslendiği İnce'ye ağır hakaretler savuran Ataklı şu ifadeleri kullandı; "Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ne istiyorsa verin gitsin bu herife. Nasıl olsa itibarı sıfırlandı. Herkes nefret etmiş durumda. Çıkmış ben %60 alacağım diyor. Has....r lan derler adama"