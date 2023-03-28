Patronlar Dünyası satıldı: Yeni sahibi Oda TV'den ayrılan deneyimli isim oldu

Geçtiğimiz haftalarda OdaTV'den ayrılan deneyimli isim patronlardunyasi.com'u satın aldı.

Patronlar Dünyası satıldı: Yeni sahibi Oda TV'den ayrılan deneyimli isim oldu

Medyada dev satın alma gerçekleşti. MedyaRadar’ın özel haberine göre geçtiğimiz haftalarda OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılan Toygun Atilla, patronlardunyasi.com’u satın aldı.

CİHAN ORHAN KURDU

Cihan Orhan, 2005 yılında ‘Herkes bildiği işi yapsın’ diyerek merhum iş insanı Üzeyir Garih’in de tavsiyesiyle patronlardunyasi.com sitesini kurdu. O dönem uzun yıllar süren muhabirlik deneyimine sahip olan isim, patronların ilgilenecekleri tarzdan haberler vermek için kurduğu siteyi şimdi Toygun Atilla’ya devretti.

TOYGUN ATİLLA KİMDİR?

Gazeteciliğe 1991 yılında Günaydın gazetesinde başlayan Toygun Atilla, 1992 yılında Hürriyet gazetesine geçti. Uzun bir dönem Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yapan Atilla, Türkiye’deki birçok polisiye operasyonu; Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Şike gibi çeşitli davaları takip etti. Bu konularda dikkat çeken haber ve söyleşilere imza atmıştır.

Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü'yken hayatını yitiren Bülent Dikmener anısına her yıl düzenlenen haber ödüllerinde, 2011 yılında Jüri Özel Ödülü’'nü kazandı.

Toygun Atilla, biyografi ve edebiyat türlerinde eserler yazmış bir yazardır. Toygun Atilla, İfşa ve Sakıncalı Amiral adlı eserlerin sahibidir.

Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik
Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü
Kadınlar Rahmi Özkan'a mesaj yağdırdı, Müge Anlı öfke kustu Kadınlar Rahmi Özkan'a mesaj yağdırdı, Müge Anlı öfke kustu
Canan Karatay herkese önerdi.. Bundan yiyen 95 yaşına kadar yaşar Canan Karatay herkese önerdi.. Bundan yiyen 95 yaşına kadar yaşar
ÇOK OKUNANLAR
Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor! Kar Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşüyor!
Aksoy Araştırma verileri: İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar İşte Muharrem İnce’nin adaylığıyla ortaya çıkacak senaryolar
Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları Mart ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
IMDb’ye göre tüm zamanların en iyi Netflix dizileri: Listedeki Türk yapımları dikkat çekti! IMDb’ye göre tüm zamanların en iyi Netflix dizileri: Listedeki Türk yapımları dikkat çekti!
Üç anket şirketi de aynı fikirde: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda bitiriyor Üç anket şirketi de aynı fikirde: Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda bitiriyor