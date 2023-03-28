Patronlar Dünyası satıldı: Yeni sahibi Oda TV'den ayrılan deneyimli isim oldu

Medyada dev satın alma gerçekleşti. MedyaRadar’ın özel haberine göre geçtiğimiz haftalarda OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılan Toygun Atilla, patronlardunyasi.com’u satın aldı.

CİHAN ORHAN KURDU

Cihan Orhan, 2005 yılında ‘Herkes bildiği işi yapsın’ diyerek merhum iş insanı Üzeyir Garih’in de tavsiyesiyle patronlardunyasi.com sitesini kurdu. O dönem uzun yıllar süren muhabirlik deneyimine sahip olan isim, patronların ilgilenecekleri tarzdan haberler vermek için kurduğu siteyi şimdi Toygun Atilla’ya devretti.

TOYGUN ATİLLA KİMDİR?

Gazeteciliğe 1991 yılında Günaydın gazetesinde başlayan Toygun Atilla, 1992 yılında Hürriyet gazetesine geçti. Uzun bir dönem Hürriyet gazetesinde muhabir olarak görev yapan Atilla, Türkiye’deki birçok polisiye operasyonu; Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Şike gibi çeşitli davaları takip etti. Bu konularda dikkat çeken haber ve söyleşilere imza atmıştır.

Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü'yken hayatını yitiren Bülent Dikmener anısına her yıl düzenlenen haber ödüllerinde, 2011 yılında Jüri Özel Ödülü’'nü kazandı.

Toygun Atilla, biyografi ve edebiyat türlerinde eserler yazmış bir yazardır. Toygun Atilla, İfşa ve Sakıncalı Amiral adlı eserlerin sahibidir.