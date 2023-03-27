Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisiyle ilgili son gelişme Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını üzdü

Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi için yolun sonuna gelindi. Camdaki Kız dizisi haziran ayında final yaparak ekranlara veda edecek.

FİNAL ÖNCESİ EMİR GİTTİ

Dizide Selen karakterinin eski erkek arkadaşı olarak dahil olan Emir karakterinin diziden ayrılacağı duyuruldu. Cemal Hünal'ın hayat verdiği Emir karakteri yeni yayınlanacak 71. bölümde diziye veda ediyor. Seyirciler tarafından pek sevilmeyen emir karakteri sonrasında Cemal Hünal araştırılmaya başlandı.

FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi Haziran ayında ekranlara veda edecek. 

 CAMDAKİ KIZ DİZİSİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Camdaki Kız, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDEN AYRILACAK YENİ OYUNCULAR

Öte yandan kısa bir süre sonra Camdaki Kız dizisinden Tamer Levent ve Devrim Yakut'ta ayrılacak. Dizide Devrim Yakut, Gülcihan karakterine can verirken Tamer Levent ise Rafet karakterine can veriyor. 

NUR SÜRER HERKESİ YIKMIŞTI

Camdaki Kız dizisinde Feride karakterine hayat veren Nur Sürer vedasıyla herkesi yıkmıştı!

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