Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik

Taze fasulye yemeği pişirmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı uyarılar var. Taze fasulye satın alırken özenle seçmelisiniz. Mat yeşil fasulyeler ya çok güneş altında kalmıştır ya da kılçıklıdır. Fasulyeyi mutlaka kırmalısınız ve 'çıt'sesini duymalısınız. Fasulyeyi kırdığınızda içindeki tanelerini de kontrol edin. Taneler çok iriyse fasulye halk deyimiyle 'karta kalkmış' yani 'kartlaşmış' demektir. Bu fasulyeyle yemek pişirmeniz durumunda pişireceğiniz taze fasulye yemeği midenize oturacaktır.

ISPANAK İYİ TEMİZLENMELİ

Son dönemde ıspanak nedeniyle zehirlenme vakaları gündemde. Ispanakları iyice temizlemek gerekiyor. Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan bilgilere göre; Ispanaklara ekleyeceğiniz sirke, ıspanakta bulunan tozun ve kumların dibe çökmesini sağlayacaktır. Dilerseniz üzüm sirkesi, elma sirkesi ya da beyaz sirke ekleyebilirsiniz. 10 dakika boyunca ıspanaklar sirkeli suyun içinde kalmalı. Bol su, ıspanakların temizlenmesinde yardımcı olacaktır.

Ispanakları mutlaka iyice temizledikten sonra pişirin aksi takdirde faydadan çok zararıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

PIRASA NASIL TEMİZLENMELİ?

Yasemin.com'da yer alan bir içerikte; Pırasa temizlerken dikkat edilmesi gereken kurallar paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler

Pazardan aldığınız pırasaları mutfak tezgahının üzerine koyun.

► Ardından her bir pırasa tanesini bıçak yardımıyla kökünden ve ucundan 2 parmak kalınlığında bir parça kesin ve bu parçaları çöpe atın.

► Pırasanın bir ucundan diğer ucuna uzun olacak şekilde bıçak yardımıyla kesikler atın.

► Pırasalara kesikler attıktan sonra dışındaki kabuğu çıkarabilirsiniz.

Çıkardığınız kabuk, içte kalan pırasayı koruyan tabakadır. Bütün pırasalardan bu tabaka kısmını ayırdıktan sonra pırasaları güzelce soğuk suyla tek tek yıkayabilirsiniz.

► Pırasalarda çok fazla toprak bulunduğu için tek ellerinizle ovalayarak kirli olan yerleri temizleyebilirsiniz.