Eşlerine sadık olamayan burçlar! Gözünüzü onlara karşı dört açın

Sadakat, bir ilişki için olmazsa olmaz değere sahiptir. Sahip olduklarından asla memnun olmayan ya da kolayca sıkılan kişiler, evlilik birliği kurduğu kişinin hayatını da ne yazık ki zehir edebilir. Peki siz nasıl biriyle birliktesiniz? Tabi ki genellemeler her zaman doğru değildir ancak astrologlar, sadakat konusunda en güvenilmez burçları açıkladı.

BU BURÇLAR EŞLERİNE SADIK KALMA KONUSUNDA PEK GÜVENİLİR DEĞİL

BAŞAK

Başak burçları aldatacak türden görünmez. Çok yüksek bir benlik saygıları vardır. Bu nedenle eşlerini aldatırken yakalarlarsa hemen terk ederler. Ama bu burçlar çok ikiyüzlüdür. Genellikle aldatan taraf Başaklar olur. Hile yapan taraf onlardır. Titiz planlamaları sayesinde hemen yakayı ele vermezler.

AKREP

Akrep burcu, çok tutkulu ve iyi bir aşıktır. Ama onları isteseniz de o kadar iyi tanımayabilirsiniz. Kolayca yalan söyleyebilirler. İkna edici oldukları için bunun farkına bile varamazsınız. Sadakatsizlikten paçayı sıyırabilmelerinin sebeplerinden biri budur.

KOVA

Kova burcu genellikle sadık gibi görünebilir ama pek öyle değildir. Bir şeylerin ters gittiğini hissettikleri anda, güvensizlikler nedeniyle partnerlerinden onay isterler. Onları sadık olduklarına ikna ederler. Böylece ilişkilerini örtbas etme konusunda harika bir iş başarırlar.

ASLAN

Aslan, kibirli ve burnundan kıl aldırmaz bir yapıya sahip olduğu için aldatma konusunda başarılıdır. Siz bir şey sormak isteseniz de soramazsınız. Kendilerini hemen üste çıkarmayı bilirler. Evliliklerinde kötü bir dönem geçirdiklerinde gözlerini hemen dışarıya çevirebilirler.

BALIK

Eşlerini duygusal olarak her zaman aldatan Balık, romantizm beklerler. Fiziksel olarak bir birliktelik yaşamasalar da duygusal açıdan başkalarına ilgi duyabilirler. Genellikle sadakatle tanınsalar da aslında birileriyle mesajlaşmalarını, telefon aramalarını tespit edebilirsiniz.

Kaynak: haberciniz