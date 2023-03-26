Ramazan Şerbeti'nin püf noktası! Kıvamı böyle tam oluyor

Ramazan şerbeti, Türk mutfağında vazgeçilmez bir içecek. Peki Ramazan şerbeti nasıl yapılıyor? İşte Ramazan şerbeti tarifiyle ilgili bilmeniz gereken her şey!

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Ramazan Şerbeti'nin püf noktası! Kıvamı böyle tam oluyor

Ramazan Şerbeti ,Türk mutfağında çok sevilen bir içecek olmakla birlikte kültürümüzün de büyük bir parçası. Ramazan aylarında yapılan Ramazan şerbeti şimdilerde bir çok tatlıcıda servis ediliyor.

Eskilerin tarifiyle evde yapmak ise imkansız değil. Sadece bazı püf noktaları beklemek gerekiyor.

İşte Ramazan Şerbetiyle ilgili bilmeniz gereken her şey!

Hürriyet'te yayınlanan bir içerikte; Ramazan Şerbeti tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı. 

Yapımı için malzemeler


250 gram çekirdeği çıkarılmış kayısı
250 gram çekirdeği çıkarılmış vişne
250 gram beyaz üzüm
250 gram kırmızı üzüm
2 su bardağı toz şeker
1 adet kabuk tarçın

TAM KIVAMINDA RAMAZAN ŞERBETİNİN TARİFİ

Şerbeti hazırlamak için kullanacağınız meyvelerin çekirdeklerini çıkarın. Tarifte bulunan tüm meyveleri bir tencereye koyarak, kısık ateşte haşlayın. Şeker ve tarçın ilave ettikten sonra bir süre daha karıştırarak kaynatın. Tencereyi ocaktan alarak blender'dan geçirin. Buzdolabında bekleterek, servis edebilirsiniz.

KAÇ GÜN İÇİNDE TÜKETİLMELİ?

Yaptığınız Ramazan şerbetini 3 gün içerisinde tüketmeniz önerilir. 

Fotoğraf: Nefisyemektarifleri - Youtube

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