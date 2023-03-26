Tuvalet tıkanıklığı sorununu birkaç dakikada bu yöntemle çözün!

Tıkalı tuvaletler herkesin en büyük kabuslarından biri olarak bilinir. Herkesin başına en az 1 kez bu sorun gelmiştir. Başına gelmeyenler de az çok neyle karşılaşacağını iyi bilir. Ortamın hijyenini altüst eden tuvalet tıkanıklığının yarattığı pislik, kötü koku ve kaosu az çok tahmin etmeniz mümkündür.

Tıkalı tuvalet sorununu çözmenin inanılmaz pratik bir yolu bulunmakta.

Umarız hiçbir zaman evde tuvalet tıkanıklığı ile uğraşmak zorunda kalmazsınız! Ama olur da lazım olursa tıkalı tuvalet sorununu bu şekilde anında çözebileceksiniz.

İşte bilmeniz gerekenler!

Mynet'te yer alan bir içerikte; Tuvalet tıkanıklığını ortadan kaldıran formülle ilgili detaylar paylaşıldı.

Tıkanmış bir tuvaletle karşılaşmak kuşkusuz görmek istemeyeceğimiz en büyük kabus. Neyse ki ucuz ve performansıyla şaşırtan bir yöntem bulduk: Bulaşık sabunu!

Bu numara için ihtiyacınız olan tek şey bulaşık sabunu ve ılık sudur. Tıkanmış tuvalete bol miktarda bulaşık deterjanı dökün. Yavaşça dibe çökmeye başlayacağını göreceksiniz.

YARIM SAAT BEKLEDİKTEN SONRA SİFONU ÇEKİN



Şimdi klozetin tamamı dolana kadar ılık su ekleyin. Sabun ve suyun işini yapabilmesi için 20 ila 30 dakika bekleyin. Su tıkanıklığın etrafında yolunu bulacak ve yavaşça aşağı inecektir. Artık sifonu çekebilirsiniz.