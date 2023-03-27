Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında kullandığı şarkının hikayesi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasında bestesi Sezen Aksu'ya ait Tuana şarkısını kullandı.
GERÇEK GÜNDEM- Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını Twitter hesabında paylaştığı videolar ile başlattı.
CHP lideri paylaştığı videolarda Levent Yüksel'in Tuana adlı şarkını kullandı. Şarkıda "Sana söz baharlar yine gelecek" sözleri geçerken "Sana söz ışık sönmeyecek" kısmı ise "Sana söz umut bitmeyecek" olarak değiştirildi.
ŞARKININ HİKAYESİ
İspanyol gitarist Paco de Lucia'nın bestesine Sezen Aksu söz yazmasının ardından 90'lı yılların en popüler şarkılarından biri olan Tuana şarkısının 11 yaşındaki kanser hastası kıza yazıldığı iddia edildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ve internet sitesinde yer alan haberlerde Tuana isimli kızla hasta kızla yapılan röportajların birinde küçük kızın "Ölmek istemiyorum, sadece bir bahar daha görmek istiyorum" ifadesi yer aldığı ver şarkının ona yazıldığı öne sürüldü.
Şarkının sözleri:
Tuana, dallarına karlar yağıyor Tuana
Ay, yüreğine ayaz vurur da
Sen üşürsün oralarda
Uyan artık uyan
Kara gülüm zaman yok
Kara gülüm mekân yok
Tut, asırlık umutlarla acılarla
Tut, bırakma peşini hayatın ateşini gel
Ah, akıp gider oyun akıp gider
Devam eder hayat
Ah, uyan da gel Tuana
Yüreğim kan ağlıyor
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Ölüm yok ki Tuana uyan
Şimdi yaşanacak
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz
Tut, asırlık umutlarla acılarla
Tut, bırakma peşini hayatın ateşini gel
Ah, akıp gider oyun akıp gider
Devam eder hayat
Ah, uyan da gel Tuana
Yüreğim kan ağlıyor
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Ölüm yok ki Tuana uyan
Şimdi yaşanacak
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
#SanaSöz yine baharlar gelecek… pic.twitter.com/WWqeMS3XqX— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 27, 2023