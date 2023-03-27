Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında kullandığı şarkının hikayesi

GERÇEK GÜNDEM- Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını Twitter hesabında paylaştığı videolar ile başlattı.

CHP lideri paylaştığı videolarda Levent Yüksel'in Tuana adlı şarkını kullandı. Şarkıda "Sana söz baharlar yine gelecek" sözleri geçerken "Sana söz ışık sönmeyecek" kısmı ise "Sana söz umut bitmeyecek" olarak değiştirildi.

ŞARKININ HİKAYESİ

İspanyol gitarist Paco de Lucia'nın bestesine Sezen Aksu söz yazmasının ardından 90'lı yılların en popüler şarkılarından biri olan Tuana şarkısının 11 yaşındaki kanser hastası kıza yazıldığı iddia edildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ve internet sitesinde yer alan haberlerde Tuana isimli kızla hasta kızla yapılan röportajların birinde küçük kızın "Ölmek istemiyorum, sadece bir bahar daha görmek istiyorum" ifadesi yer aldığı ver şarkının ona yazıldığı öne sürüldü.

Şarkının sözleri:

Tuana, dallarına karlar yağıyor Tuana

Ay, yüreğine ayaz vurur da

Sen üşürsün oralarda

Uyan artık uyan

Kara gülüm zaman yok

Kara gülüm mekân yok

Tut, asırlık umutlarla acılarla

Tut, bırakma peşini hayatın ateşini gel

Ah, akıp gider oyun akıp gider

Devam eder hayat

Ah, uyan da gel Tuana

Yüreğim kan ağlıyor

Sana söz yine baharlar gelecek

Sana söz ışık sönmeyecek

Ölüm yok ki Tuana uyan

Şimdi yaşanacak

Sana söz yine baharlar gelecek

Sana söz ışık sönmeyecek

Söz, söz, söz, söz

Söz, söz, söz

Tut, asırlık umutlarla acılarla

Tut, bırakma peşini hayatın ateşini gel

Ah, akıp gider oyun akıp gider

Devam eder hayat

Ah, uyan da gel Tuana

Yüreğim kan ağlıyor

Sana söz yine baharlar gelecek

Sana söz ışık sönmeyecek

Ölüm yok ki Tuana uyan

Şimdi yaşanacak

Sana söz yine baharlar gelecek

Sana söz ışık sönmeyecek

Söz, söz, söz, söz

Söz, söz, söz, söz

Söz, söz, söz, söz

Söz, söz, söz, söz

Söz, söz, söz, söz