Kadınlar Rahmi Özkan'a mesaj yağdırdı, Müge Anlı öfke kustu

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, bir süredir TikTok üzerinden tanıştığı adama kaçan Eda'nın olayını işliyor. Eda'nın TikTok'ta askere gideceği için video çeken adama "Ben senin asker yarin olayım" diyerek mesaj göndermesine tepki gösteren Anlı, yıllardır çalıştığı avukat Rahmi Özkan'a da mesaj gönderenleri sert bir dille eleştirdi.

"50 YILLIK EVLİ ADAMA MESAJ GÖNDERİYORSUNUZ"

Rahmi Özkan'a da benzer mesajlar geldiğini söyleyen Müge Anlı, "Rahmi Bey'e de mesaj yazıyorsunuz, ben utanıyorum. Cevap vermiyor diye söylüyorum. İnsan biraz yaşından başından utanır. Adam kaç yaşında ve 50 yıllık evli. Artık yuh ya. Devenin nalı ya. Biraz edep. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne görüyorsunuz? Bu kadar da olmaz ki. Bu toplumu nereye sürüklüyorsunuz? Biz namuslu, şerefli, haysiyetli, etik kuralları olan bir toplumuz" dedi.

MESAJ GÖNDEREN KADINLARI İFŞA EDECEK

Özkan'a mesaj gönderen kadınları canlı yayında ifşa edeceğini söyleyen Müge Anlı, "Rahmi Bey'in telefon şifresini falan da biliyorum bir gün elinden telefonu alıp isminizi söyleyip fotoğrafınızı göstererek okuyacağım. Çünkü bu aleni bir şey, suç değil. Instagram'da falan yazılanları söylemek istemiyorum. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Hepimizin hayatında yanlışlar var. Her şey insanlar için bunu asla kınamak için söylemiyorum. Niye Rahmi Özkan'a mesaj atıyorsunuz? Amaç ne? Amacınız ne olduğunu da biliyorum. Sana bir şey demiyorum Rahmi Bey, ben senin suçsuz olduğunu biliyorum ama onlar da kaşınmasın" ifadelerini kullandı.