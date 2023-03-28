Yargı kulisini haberleştiren Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakim karşısına çıktı

Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları Ahmet Özel ve Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine “hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada söz alan gazeteci Karabay, soruşturma aşamasında verdiği beyanları tekrar ettiğini ve haberin kendisine ait olduğunu belirterek savunmasına başladı. Karabay, “Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesine dayanarak haber yapılmıştır. Haberde söz konusu kararname ile yapılan dikkat çekici değişiklikler ve atamalar ele alınmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır” dedi.

Mahkeme tutanaklarına yansıyan iddiaları haberleştirdiğini söyleyen Karabay, Ahmet Özel’in Alper Cömertoğlu’na açtığı tazminat davasının reddedildiğini ve Mustafa Doğan İnal’ın isminin tek bir cümlede zikredildiği haberinde hakaret ve iftira kastı olmadığını belirterek beraat talep etti.

‘AHMET ÖZEL’İN DOSYADA VEKALETNAMESİ YOK’

Karabay avukatı Enes Ermaner, müştekilerden Ahmet Özel’in dosyada vekaletnamesi olmadığını ve bu sebeple Özel yönünden düşme kararı verilmesini talep etti.

Avukat Ermaner, Ahmet Özel yönünden davanın düşürülmesini ve Mustafa Doğan İnal yönünden Karabay hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

GAZETECİYE CEZA TALEBİ

Karabay müdafii ardından söz alan Ahmet Özel ve Mustafa Doğan İnal vekili avukat Yavuz, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek Karabay’ın cezalandırılmasını talep etti. Yavuz, yazılı beyanda bulunmak için kendilerine süre verilmesini istedi.

Mahkeme, Ahmet Özel’in avukatlarına dosyaya vekaletname sunmaları için süre verilmesine karar verdi. Dava 19 Eylül 2023 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İddianamede Karabay’a yöneltilen suçlamaya 22 Haziran 2022 tarihinde Gerçek Gündem’de “Yargıda ‘Antalya’ operasyonunda ‘İstanbul’ ayrıntısı: Atanan savcılar neyin göstergesi?” başlığıyla yayınlanan haber delil olarak gösteriliyor. Suçlama konusu haberde 19 Haziran 2022 tarihli Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile İstanbul’dan Antalya’ya yapılan atamalar ve kulis iddiaları kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Erdoğan’ın avukatları 22 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı verdikleri dilekçelerde Gerçek Gündem’de yayınlanan haberin “tamamen hayal ürünü olduğunu” iddia ederek “itibar suikastı gerçekleştirme” amacıyla yapıldığını iddia ettiler. Karabay’ın haberin kendisine ait olduğu yönündeki savunmasına iddianamede yer veren savcı, Karabay’ın “müştekilere yönelik basın ve yayın yoluyla hukuka aykırı isnatta bulunması nedeniyle zincirleme biçiminde iftira suçunu işlediği”ni iddia ederek cezalandırılmasını talep ediyor. Suçlama konusu eserin sahibinin belli olduğunu belirten iddianame savcısı, Gerçek Gündem Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildiğine de iddianamede yer veriyor.

Eren ve Karabay, aynı haber gerekçe gösterilerek 13 Ekim 2022 tarihinde “kamu görevlisine hakaret” suçundan ayrı ayrı 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Eren ve Karabay’ın yargılaması 9 gün sürmüştü.