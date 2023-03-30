İnternet haber siteleri için 1 Nisan’da yeni dönem: Başvurular nasıl yapılacak?

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nun 13 Ocak 2023 tarihindeki olağanüstü toplantısında kabul edilen Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi ilan ve reklamların yayımlanacağı süreli yayınların vasıf ve ödevlerinin belirlenmesi ile fikir ve içtihat farkı gözetilmeksizin ilan dağıtımının sağlanması amacıyla hazırlanan Yönetmeliğin büyük bölümü 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ermaner & Karabay Avukatlık Ortaklığı, internet haber siteleri için başvuru aşamalarına dair mevzuata dair mevzuatın nasıl işlediğini anlattı.

Ortaklığın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 70. maddesinin üçüncü fıkrasında internet haber sitelerinde resmî ilanların gösteriminin nasıl yapılacağı ile hangi alanlarda ve ne şekilde yayımlanacağını belirlemeye Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu görevli kılınmıştı. Bunun üzerine Yönetim Kurulunun 14 Mart 2023 tarihli toplantısında “Resmi İlanların İnternet Haber Sitelerinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ” kabul edilmiş olup yazının devamında iş bu tebliğ hakkında bilgi verilecektir. Tebliğin amacı resmî ilanların internet haber sitelerinde nasıl ve ne şekilde yayımlanacağına ilişkin usul ve esasları belirlemekten ibarettir.

YAYIM SÜRESİ VE YERİ İLE ÇEŞİTLİ İFADELER

İnternet haber sitelerinin ana sayfa, kategori ve haber içerik detay sayfalarında yer alan yönlendirme görselleri ile resmî ilanların yayımlandığı detay sayfalar, 00:00 - 23:59 saatleri arasında kesintisiz yayımlanır.

Tebliğin 4. Maddesinde yer alan bu hükümde altı çizili 5 kavramı açıklamakta fayda var:

Ana sayfa > İnternet haber sitesinin isminin, tarayıcı adres çubuğuna yazıldığında açılan başlangıç sayfası.

Kategori sayfası: İnternet haber sitesinin içeriklerinin sınıflandırıldığı sayfaları,

Haber içerik detay sayfası: İnternet haber sitesinde haber ve köşe yazılarının yayımlandığı her bir sayfa.

İlana yönlendirme görseli: Anasayfa, kategori ve haber içerik detay sayfalarında, bu tebliğde boyutu, tasarımı ve yer alacağı alanları belirtilen, ilan detay sayfasına yönlendirmeyi sağlayan görsel.

İlan detay sayfası: İlan metninin tamamımın yayımlandığı özelleştirilmiş sayfa.

İLANA YÖNLENDİRME GÖRSELİNİN YER ALACAĞI ALANLAR

à Resmî ilanın yayımlandığı ilan detay sayfasına, internet haber sitelerinin ana sayfa, kategori ve haber içerik detay sayfasında yer alan yönlendirme görselleri ile erişilir. Görsel alanı, 1280 px * 800 px tarayıcı ekranında en az 200 px * 150 px olmalıdır.

Görsel ve başlık internet haber sitesi tarafından hazırlanır. Bu hazırlık, ilanın içeriğine uygun olmalıdır.

Görselde uygun orantıda “Resmî ilandır” ibaresi bulunur. Bu noktada uygun oran ile neyin kast edildiği tebliğde açıklanmamıştır.



Resmî ilan detay sayfasına erişilirken herhangi bir reklam yer alamaz.

İnternet haber siteleri, yönlendirme görsellerini mobil tarayıcılardan gelen ziyaretçilerine göstermeleri gerekir. > Bu kapsamda gerek web gerek mobil tarayıcıların resmi ilana erişme imkanı genişletilmiştir.

İlan detay sayfalarında ilan metni ve paylaşım butonları dışında reklam alanları dahil başka bir içeriğe yer verilemez

RESMİ İLAN DETAY SAYFASI

İlan detay sayfasında yer alan metnin yazı karakteri, puntosu ile diğer teknik şartlar Resmî İlan Fiyat Tarifesindeki usul ve esaslara göre belirlenir.



Resmi İlan Fiyat Tarifesine göre;

İlan metinlerinde “Arial” yazı karakteri kullanması zorunludur

Punto ve satır bakımından ise tarife 2’li bir ayrım yapmıştır:

Günlük fiili satışı 50.000 adetten az olmayan gazetelerde; yazı karakteri 9 punto olmalı, 5 santimetrelik kısımda en az 14 satır yazı bulunmalıdır.

Günlük fiili satışı 50.000 adetten az olan gazetelerde; yazı karakteri 10 punto olmalı, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunmalıdır.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

- Bu Tebliğ 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girer.



- Bu Tebliğ hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Kaynak: Gerçek Gündem