Son kale yıkıldı: Amazon Prime, 7,90'lık ücretine zam yaptı

Oldukça uzun bir süre boyuna aylık ücretini koruyan Amazon Prime’ın ücretinde değişiklik yapıldı. Yeni Amazon Prime ücreti ciddi bir artış görmüş olsa da fiyatının halen uygun olması dikkat çekti.

Son kale yıkıldı: Amazon Prime, 7,90'lık ücretine zam yaptı

Türkiye pazarına ilk girdiği günden itibaren yükselen dolar kuru ve enflasyona rağmen 7.90 TL aylık abonelik ücretiyle hizmet veren Amazon Prime, bugün itibarıyla fiyatlarına yüzde 400 civarında zam yapma kararı aldı. 

Bedava ve hızlı kargo başta olmak üzere özel indirimler, ücretsiz oyunlar, dizi ve filmler başta olmak üzere Amazon kullanıcılarına birçok özellik sunan Prime abonelik sisteminin ücreti 7.90 TL’den 39 TL’ye yükseldi.

Son kale yıkıldı: Amazon Prime, 7,90'lık ücretine zam yaptı - Resim : 1

Donanım Haber'in aktardığına göre Amazon Prime üyeliği olanlar, yapacakları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Bunun yanında Prime aboneleri aynı zamanda Amazon Prime Video’dan da ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Ek olarak abone olanlar her ay Prime Gaming üzerinden ücretsiz oyunlar veya League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile, Wild Rift gibi pek çok oyun için ek içerikler alabiliyor. Tüm bunların yanında Amazon’un sahibi olduğu Twitch üzerinde her ay ücretsiz bir şekilde bir yayıncıya da abone olunabiliyor. Twitch demişken, Prime ücretinin artmasının ardından platformdaki abonelik ücretlerinde de bir atış beklenebilir.

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