Yargı'nın biteceği tarih duyuruldu! Kalan süreyi öğrenince üzüleceksiniz..

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu hayranlarını yıkan haber geldi. Yargı dizisi vedaya hazırlanıyor. Büyük final öncesine ilişkin detaylar da belli oldu.

Heyecan ve gerilimin bitip tükenmediği sahneleriyle dizi severlere apayrı bir deneyim yaşatan Yargı dizisi için geri dönüşü olmayacak bir karar alındı. Birbirinden farklı gelişmeleriyle ekran başındakilerin merak duygusunu canlı tutmayı başaran Yargı dizisi macerasının sonuna geldi.

Ali Bilgin’in yönetmenliğinde çekimleri 19 Eylül 2021 tarihinden beri gerçekleştirilen, 2 sezondur Kanal D ekranında varlık gösteren Yargı dizisinin yayından kaldırılması kararlaştırıldı. Senaristliğini Sema Ergenekon’un ve yapımcılığını ise Kerem Çatay’ın üstlendiği Yargı dizisinin final tarihi sıkı takipçileri tarafından sorgulama konusu haline getirildi.

Seyirciyi ters köşe yapan sahneleriyle Pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı dizisinin yayın serüveninin noktalanacağı tarih kesinliğe kavuştu. Pınar Deniz’in ‘Ceylin Erguvan’ ve Kaan Urgancıoğlu’nun ise ‘Ilgaz Kaya’ karakterini üstlendiği, alışılagelmişin dışında konusuyla izleyenleri kendine çeken Yargı dizisi sezon sonunda ekranlara veda ediyor.

Yargı dizisi haziran ayında final yaparak ekrana veda edecek. Yargı'nın 9 bölüm sonra final yapabileceği konuşulmakta.

3.sezon iddiaları bazı haber sitelerinde haber olarak yer almıştı. Ancak iddiayı Kanal D veya yapım şirketi doğrulamadı.