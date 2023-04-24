Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti

Star TV kanalında Salı akşamlarına damgasını vuran, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftini aynı ekipte buluşturan Gecenin Ucunda, kısa bir süre sonra final yapacak. Dizinin final yapacak olması dizi hayranlarını da üzdü..

Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti

Haber7'de aktarılanlara göre; Konusuyla olduğu kadar kadrosuyla da izleyenlerin kendisine çeken Gecenin Ucunda dizisinden kimsenin beklemediği bir haber geldi. Yayın hayatına iddialı bir başlangıç yapan ve kısa süre içerisinde hatrı sayılır bir kitleye kavuşan Gecenin Ucunda dizisi için yolun sonu göründü.

5 Ekim’den beri TMC Film & Alim Yapım imzasıyla Star TV ekranında varlık gösteren Gecenin Ucunda dizisinin yayından kaldırılması kararlaştırıldı. Erol Avcı ile Kadir Doğulu’nun yapımcılığını, Emre Özdür ile Başar Başaran’ın senaristliğini üstlendiği Gecenin Ucunda dizisinin final tarihi netlik kazandı.

Star TV kararından geri adım atmıyor! İddialı dizinin finali kesinleşti - Resim : 1

Barış Erçetin’in yönetmenliğinde çekimleri yapılan, Kadir Doğulu’nun ‘Kazım Işık’ ve Neslihan Atagül’ün ise ‘Macide’ karakterini üstlendiği Gecenin Ucunda 25 Nisan tarihinde ekranlara veda ediyor. Toplamda 26 bölüm çekilmesinin planlandığı öğrenilen Gecenin Ucunda dizisinin başroldeki ismi Kadir Doğulu, tam istedikleri bölüm sınırında bitirdiklerini açıkladı.

SEYİRCİLERİ DİNLEMEDİLER

Öte yandan Star TV yönetimine seyircilerden tepki yağmıştı. Ancak kanal yönetimi seyircileri dinlemedi ve final kararında ısrar etti. Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi final yaparak ekranlara veda edecek. Bu durum dizinin seyircilerini çileden çıkarırken Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'da final konusunda ısrarcı oldular. İkilinin yeni bir projede yer alıp yer almayacakları ise henüz bilinmiyor. 

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