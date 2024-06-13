RTÜK'ten haber programları için yeni zorunluluklar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile haber programlarında önemli bir değişiklik yaptı. Değişiklik kapsamında, medya kuruluşları haber bültenleri ve programlarında önceden kaydedilmiş görüntüleri, dizi ve filmleri Akıllı İşaretler Sistemi ile kodlamak zorunda olacak.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Medya kuruluşları, haber bültenlerinin başlangıcında, jenerikten sonra ve her kesintiyi takiben sistem tarafından öngörülen sembolleri yayınlamak zorunda olacak.

Semboller, haber bülteninin veya programın kodlanması sonucu sistem tarafından atanan içerik sembolleriyle en yüksek yaş sembolünü gösterecek.

Önceden kaydedilmiş görüntülerde şiddet, korku, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar, cinsellik gibi unsurlar varsa, bu semboller haberin ekrana getirildiği süre boyunca sabit olarak yer alacak.

"Genel İzleyici" veya "7+" sembolleri atanmış haberlerde sembollerin sabit olarak yer alması zorunlu olmayacak.

"13+" veya "18+" sembolleri atanmış haberlerde semboller görüntülerin ekrana getirildiği süre boyunca sabit olarak yer alacak.

"13+" sembolüyle yayınlanması gereken haberler 21.30'dan sonra, "18+" sembolüyle yayınlanması gereken haberler ise 00.00-05.00 saat aralığında yayımlanabilecek.

Spor müsabakaları, dini törenler, ticari iletişim yayınları ve canlı yayınlarda Akıllı İşaretler Sınıflandırma Sistemi kullanılmayacak.