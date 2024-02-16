RTÜK'te şoke eden ayrılık: Sosyal medyadan veda etti

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "RTÜK ailesinden ayrılma vakti geldi" ifadelerini kullandı.

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RTÜK'te şoke eden ayrılık: Sosyal medyadan veda etti

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını açıkladı. Uslu yaptığı açıklamada, 'RTÜK'ten ayrılma vakti geldi' sözlerine yer verdi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Uslu sosyal medya paylaşımında “Bakanlık müşaviri olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Necip Milletimiz ve Asil Devletimiz için yine canla başla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu kamu aracıyla kayak yapmaya gittiği iddiaları ile Cannes Film Festivali'nde ödül alan oyuncu Merve Dizdar'ı da "Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur" açıklaması ile gündeme gelmişti.

RTÜK'te şoke eden ayrılık: Sosyal medyadan veda etti - Resim : 1

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