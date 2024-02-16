İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! 'Bir saattir konuşulur mu lan?'

Gazeteci İsmail Saymaz ile hukukçu Ersan Şen, Sözcü TV canlı yayınında birbirine girdi.

Gazeteci İsmail Saymaz ile ünlü hukukçu Ersan Şen'in katıldığı canlı yayında ortalık karıştı. Seçim gündemiyle ilgili konuşma yapan İsmail Saymaz'ın sözlerini uzatmasına Ersan Şen'den tepki geldi.

Saymaz konuşurken araya giren Ersan Şen, "Bir saattir konuşuyorsun İsmail. Kendi başınıza orada program idare ediyorsunuz. Neyse konuşun canım umurumda değil. İsmail 3 dakikada bitir kardeşim bir saattir konuşulur mu lan insaf ya" ifadelerini kullandı.
İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! 'Bir saattir konuşulur mu lan?' - Resim : 1

"Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın. Hürmetim var size" sözlerinin ardından ise Ersan Şen "Kendine kendinize top çeviriyorsunuz orada" dedi. Saymaz ise "Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Size sen diye hitap etmeye başlarım. Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız. İdare ediyorum bir şey demiyorum ama ayıp ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Yaşanan gerginliğin ardından Serap Belovacıklı araya girdi. Reji ise reklam arasına giderek yayını kesti. Program bir süre sonra kaldığı yerden devam etti.

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