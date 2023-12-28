RTÜK üyesi açıkladı: İşte Kızıl Goncalar dizisinin ceza almasına 'neden' olan sahnelerden biri

RTÜK, başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz’in paylaştığı Kızıl Goncalar dizisine, bazı sahnelerde toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle 2 program durdurma ve yayınlandığı FOX TV’ye de yüzde üç idari para cezası vermişti.

GEREKÇELERDEN BİRİ BÖREK SAHNESİ

RTÜK üyesi Tuncay Keser’in bildirdiğine göre dizideki “Börek sahnesi” de dizinin ceza almasındaki gerekçelerden biri.

Keser sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kızıl Goncalar Dizisi’ndeki bazı sahnelerde toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar (8-1/f) bulunduğu gerekçesiyle FOX TV’ye yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı. “Börek sahnesi” de gerekçelerden biri…”