Dolandırıcılık iddiası gündem olmuştu: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ekrana veda ediyor!

Uzun yıllardır hafta içi her sabah TV8'den canlı yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa", 29 Aralık 2023 Cuma günü ekranlara veda edecek.

Medyaradar'ın haberine göre 2 Ocak 2024 Salı sabahı TV8'de aynı saatlerde yeni bir magazin programı ekrana gelecek. Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülşen Yüksel Salt'ın birlikte sundukları "2. Sayfa"nın yerine "Aramızda Kalmasın" programı başlayacak.

Yeni magazin programında Müge Dağıstanlı'nın partneri magazin gazeteciliğin deneyimli ismi Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu olacak.

Gülşen Yüksel'in ayrılmak istemesiyle "2. Sayfa"nın TV8 serüveni bitecek, yıllar önce TV8'de ekrana gelen "Aramızda Kalmasın" programını 2 Ocak 2024'ten itibaren Müge Dağıstanlı ve Ali Eyüboğlu hazırlayıp, sunacak.

DOLANDIRICILIK İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

İrem Derici konuk olduğu programda yıllardır beraber çalışarak insanlar hakkında konuşan iki kişinin arasının açıldığını ve birinin partnerini 2 yıldır dolandırdığını iddia etmişti. Sahte fatura yöntemiyle partnerini dolandıran kişinin eşiyle birlikte Amerika'ya kaçmaya çalıştığını ve diğer tarafın mağdur olarak yetkililere başvurduğunu söylemişti. İrem Derici'nin sözleri kısa sürede gündem olurken söz konusu kişilerin de uzun yıllardır birlikte magazin programı sunan Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı olduğu iddia edilmişti. İkili ise canlı yayında iddiaları yalanlamıştı.