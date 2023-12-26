Kızılcık Şerbeti dizisine taze kan: Ömer'e yeni sevgili geliyor

Kızılcık Şerbeti dizisine taze kan geliyor. Oyuncu Özge Özacar, dizinin kadrosuna dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti dizisine taze kan: Ömer'e yeni sevgili geliyor

Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin ekibine oyuncu Özge Özacar da dahil olacak. Özacar dizide Görkem adlı bir karakteri canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özacar’ın Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına gireceği öğrenildi.

Ketche’nin yönettiği dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür yazıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisine taze kan: Ömer'e yeni sevgili geliyor - Resim : 1
Özge Özacar

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