Mehmet Ali Erbil 'Sadece Acun mu?' dedi, servetini açıkladı: Evinin fiyatı dudak uçuklattı

Mehmet Ali Erbil ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan gerilim gündem oldu. Ilıcalı hakkındaki iddialara "Çarkıfelek'i ona sundurmadık diye sinirlendi" deyince Erbil'den açıklama gecikmedi.

Mehmet Ali Erbil 'Sadece Acun mu?' dedi, servetini açıkladı: Evinin fiyatı dudak uçuklattı

Gazeteci Enver Aysever’in Youtube kanalındaki canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, Mehmet Ali Erbil'in hakkındaki iddialara tepki gösterdi. IMehmet Ali Erbil, “50 yıldır ekran önündeyim hiçbir şeyim yok. Acun bizimle röportaj yapmak için beklerdi, şimdi kanalları, futbol kulüpleri var, bu nasıl oluyor anlamadım” demişti.

Acun Ilıcalı Erbil’e yanıt vererek, “Çarkıfelek'i ona sundurmadık diye sinirlendi” ifadelerini kullandı.

Acun'dan Mehmet Ali Erbil'e: Çarkıfelek'i sundurmadık, ona sinirlendiAcun'dan Mehmet Ali Erbil'e: Çarkıfelek'i sundurmadık, ona sinirlendiMagazin

Bunun üzerine Mehmet Ali Erbil yine Enver Aysever'e bağlanarak yeni açıklamalarda bulundu. Erbil açıklamasında "Hiçbirimiz Acun düşmanı değiliz, asla değilim sadece meslektaş olarak söylüyorum; bu kadar yapım var, bunların özel uçakları, televizyonları, futbol takımları ben duymadım. Allah yürü ya kulum sadece Acun'a mı dedi!" diyerek sitem etti.

KUMARDA PARA KAYBETTİ Mİ?

Mehmet Ali Erbil devamında ise şunları söyledi:

"Dilan Polat'ı merak etmedik mi hepimiz tüyleri diken diken olmadı mı bu paralar nereden geliyor kaynağı nedir?"

Mehmet Ali Erbil kazancının ortada olduğunu söyleyerek de "Kumarda para kaybediyor musunuz?" sorusuna da "Yoo, oturduğum ev toplasanız 10 milyon dolar eder, eşlerime verdiklerim de öyle. Kumarda varımı yoğumu yitirmedim, hiç çalışmasam da çocuklarıma torunlarıma yetecek servetim var" dedi.

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