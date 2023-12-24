Boyalı saldırıyla birlikte hedef haline gelmişti: Kızıl Goncalar dizisinin bu kez de izinleri iptal edildi

İsmailağa cemaatinin de hedef gösterdiği Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinleri iptal edildiği açıklandı.

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Boyalı saldırıyla birlikte hedef haline gelmişti: Kızıl Goncalar dizisinin bu kez de izinleri iptal edildi

Yapımcılığını Gold Prodüksiyon Yapımcılık'ın üstendiği, Türk televizyon piyasasının yeni dizilerinden 'Kızıl Goncalar' bir süredir hedef halinde.

Fox TV'de yayınlanan dizinin yanıtım afişine boyalı saldırı olmuş, ayrıca İsmailağa cemaati dizi hakkında yazılı bir açıklama yayınlayarak, 'Kızıl Goncalar' son bulmalı diyerek diziyi hedef göstermişti.

Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Kızıl Goncalar dizisi hakkında inceleme başlattı.

Gündemdeki yerini koruyan dizinin mekan izinlerinin iptal edildiği öğrenildi.

Birsel Altuntaş'ın haberine göre, 8 ve 21 Eylül’de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden 2 mekan için alınan izinler iptal edildi.

Müdürlük, dizide kullanılan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (HEVKA) bulunduğu Bayrampaşa Medresesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasında (Siyasal Vakfı) çekim izinlerinin iptal edildiğini açıkladı ve gerekçe olarak da diziyle ilgili oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK’ün inceleme başlatmasını gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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