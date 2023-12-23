Kızıl Goncalar'ın setinde güvenlik artırıldı

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine gelen şikâyetler üzerine inceleme başlatıldı. Tarikatları konu alan dizinin yapım şirketi Gold Film, dizinin kurgu olduğunu vurgulayan bir açıklama yaptı. Dizinin İstanbul-Şişli’deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlendi. Sette güvenlik artırıldı.

10Haber'den Müge Dağıstanlı, "Reytingi de iyi gelen dizinin çekimleri hızla devam ediyor. Bu arada ilk bölümün 15 milyon lirayı bulduğunu belirtelim. Setlere on yıl sonra dönen Özgü Namal bölüm başına 900 bin, yani aylık 3 milyon 600 bin liraya imza attı" açıklaması yaptı.

Dizi; "seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini" konu alıyor.