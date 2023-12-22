Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı

TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisi birçok genç ismin ünlenmesini sağladı. O isimlerden biri de Zümre Meğreli olmuştu.

"Gönül Dağı" dizisinde Elif Hemşire karakterine hayat veren Zümre Meğreli, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen genç oyuncu, Gönül Dağı dizisindeki performansıyla birçok kişinin gönlünde taht kurdu. Ancak, hayranlarına üzücü bir haber verdi. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkmayacağını duyuran Meğreli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem ekibe hem de Gönül Dağı seyircisine veda etti.

Zümre Meğreli'nin bu kararıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da onun tarzına ve güzelliğine olan hayranlıklarını bir kez daha dile getirdiler. Meğreli'nin paylaştığı karelerdeki doğallık ve zarafet, takipçilerinin beğenisini kazanmış durumda.

Büyüleyen bakışlar!

ensonhaber.com sitesindeki içeriğe göre; Güzel ismin sosyal medyasına giren bir daha çıkamıyor...

Güzleliğini ve kusursuz fiziğini konuşturan Zümre Meğreli, masmavi gözleriyle sayfasına girenleri büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyuncunun hayranları ise bu güzel yüzden mahrum kalmak istemiyor ve hemen yeni bir diziye başlaması için sosyal medyadan baskı yapıyor.

Meğreli'nin şimdilik bir projesi yok ancak genç oyuncunun kısa süre içerisinde ekrana dönmesi bekleniliyor.