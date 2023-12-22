İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı

İrmik helvası pişirirken bu bilgileri deneyin asla helvanız erimeyecek

İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı

İrmik helvası, irmik, şeker ve tereyağı ile yapılan geleneksel bir Türk tatlısıdır. İrmik helvası genellikle vanilya, tarçın veya karanfil gibi baharatlarla lezzetlendirilir. Üzerine dövülmüş fındık, ceviz veya Antep fıstığı serpilerek servis edilebilir. Ayrıca irmik helvasının yanında sıcak veya soğuk süt de tercih edilen bir içecek olabilir.

İRMİK HELVASININ TARİFİ NASILDIR?

İRMİK HELVASI MALZEMELER

Üç yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı şeker

2 su bardağı irmik

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

İsteğe göre yarım su bardağı çam fıstığı

İRMİK HELVASI TARİFİ

3 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin ve çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra irmiği tencereye aktarın. Sürekli karıştırarak kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. 1 bardak su, 1 bardak süt ve 1 bardak şekeri başka bir kapta karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını tencereye azar azar dökün. İrmiği sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için tencerenin kapağını kapatın. Demlenen irmik helvasını servis tabağına koyduktan sonra isteğe göre üzerine tarçın dökebilirsiniz.

İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı - Resim : 1

DONDURMALI İRMİK HELVASI

İrmik helvasını daha da lezzetli hale getirmek için dondurma da ekleyebilirsiniz. Pişirdiğiniz helvayı servis ederken, bir kaseye bir miktar helva koyduktan sonra bir yemek kaşığı kadar dondurma ilave ettikten sonra üzerine tekrar helva koyarak kaşıkla bastırın ve helvayı düzleştirin. Kasenin üzerine servis tabağını kapatarak ters çevirin ve helvayı tabağa aktarın. Bunu yaparken, helvanın kaseye yapışmasını önlemek için kaseyi suyla çalkalayın.

Kaynak: NTV.com.tr

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