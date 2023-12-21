FOX TV herkesi isyan ettirdi: Geri dönüş yok, ekrandan alınıyor

FOX TV ekranlarında yayımlanan iddialı dizi final yapıyor. FOX yönetimi bu kararından geri adım atmıyor

FOX TV herkesi isyan ettirdi: Geri dönüş yok, ekrandan alınıyor

FOX TV ekranlarında yayımlanan 'Adım Farah' dizisi için final iddiaları vardı. Kanal yönetimine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. 'Adım Farah' dizisinin ekibine de final kararı tebliğ edildi. Bu durum 'Adım Farah' dizisinin hayranlarını çok kızdırdı.

ADIM FARAH NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Adım Farah' dizisinin final tarihi belli oldu. Dizinin 26 bölüm olarak belirlenen final bölüm sayısının reytinglerinin yükselmesi halinde uzatılması planlanmıştı.

FOX TV herkesi isyan ettirdi: Geri dönüş yok, ekrandan alınıyor - Resim : 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugün sabah yapım şirketi ve kanal görüştü ve son kararı verdi. 'Adım Farah' dizisinin 27'nci bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.

Dizi, yurt dışı satışlarından dolayı çarşamba gününden cumartesine alınmıştı.

ESKİ BÖLÜMLER NE OLACAK?

Adım Farah dizisinin eski bölümleri kanalın youtube hesabında yayında olmaya devam edecek. FOX yönetimi finalin ardından Adım Farah dizisinin yerine yeni bir diziyi ekrana getirecek. Yeni dizinin ne olacağı merak konusu

BÜYÜK HATA YAPILMIŞTI

Öte yandan 'Adım Farah' dizisinin finale gitmesine yol açan hata belli oldu. Gazeteci Sadık Şimşek'in iddiasına göre Adım Farah dizisinin TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisinin karşısında başarı sağlaması mümkün değildi. Kanal yönetiminin bunu bilmesine rağmen 'Adım Farah' dizisinin yayın gününü Cumartesi gününe taşıması başlı başına büyük bir hataydı

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