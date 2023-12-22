George Clooney: Matthew Perry, 'Friends'te mutlu değildi

George Clooney, Matthew Perry'nin 'Friends'teki rolünün ona mutluluk getirmediğini belirtti. Clooney, "İçinden neler geçtiğini bilmiyorduk. Sadece mutlu olmadığını biliyorduk" dedi.

George Clooney: Matthew Perry, 'Friends'te mutlu değildi

Oyuncu George Clooney, 'Friends' dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan oyuncu Matthew Perry'nin hayatını kaybetmesinden bir ay sonra, Perry'nin hayatına dair detaylar paylaştı. Perry'yi 16 yaşından beri tanıdığını belirten Clooney, "Birlikte paddle tenis oynardık. Ve o harika, komik, komik, komik bir çocuktu" dedi.

Beyazperde'nin Deadline'dan aktardığı habere göre, Clooney, "Matthew Perry, muhtemelen şimdiye kadarki en iyi dizilerden birine girdi. Mutlu değildi. Bu ona neşe, mutluluk ya da huzur getirmedi. Ve bunların olup bitmesini izlemek -Warner Brothers'taydık, yan yanaydık- izlemesi zordu çünkü biz içinden neler geçtiğini bilmiyorduk. Sadece mutlu olmadığını biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Clooney, Perry'nin 2022'de çıkan anı kitabı 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' adlı kitabında anlattığı bağımlılıkla mücadelesinin boyutunun farkında olmadığını da ifade etti. Clooney, "Ne yaptığına dair hiçbir fikrim yoktu, günde 12 Vicodin ve konuştuğu onca şey, tüm bu yürek parçalayıcı şeyler. Aynı zamanda başarının, paranın ve tüm bunların size otomatik olarak mutluluk getirmediğini de anlatıyor. Kendinizden ve hayatınızdan mutlu olmanız gerekiyor" diye konuştu.

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