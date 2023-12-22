Almanya’da konut fiyatlarında sert düşüş

Almanya’da konut fiyatları 3. çeyrekte yüzde 10,2 gerilerken son 23 yılın en sert düşüşü görüldü.

Almanya’da konut fiyatlarında sert düşüş

Almanya’da konut fiyatları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,2 gerileyerek, 2000 yılından bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2023’ün üçüncü çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede konut fiyatları temmuz-eylül döneminde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 10,2 düştü.

Böylece, konut fiyatlarına ilişkin verilerin toplanmaya başladığı 2000 yılından bu yana en sert düşüş görülmüş oldu. Bugüne kadar en büyük düşüşler yüzde 6,8 ile 2023'ün ilk ve yüzde 9,6 ile ikinci çeyreğinde yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Almanya Konut
Çin'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi Çin'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Canan Karatay tavsiye etmişti: Kepçe kepçe içilmeliymiş Canan Karatay tavsiye etmişti: Kepçe kepçe içilmeliymiş
İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı İrmik helvasının dağılmasını önlüyor: İşte kek görünümlü helvanın sırrı
Kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da bulunan çocuk konuştu Kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da bulunan çocuk konuştu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!
Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar! Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar!
İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak' İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak'
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu: Zirvedeki burç şaşırttı! Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu