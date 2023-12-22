Almanya’da konut fiyatlarında sert düşüş

Almanya’da konut fiyatları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,2 gerileyerek, 2000 yılından bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2023’ün üçüncü çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede konut fiyatları temmuz-eylül döneminde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 10,2 düştü.

Böylece, konut fiyatlarına ilişkin verilerin toplanmaya başladığı 2000 yılından bu yana en sert düşüş görülmüş oldu. Bugüne kadar en büyük düşüşler yüzde 6,8 ile 2023'ün ilk ve yüzde 9,6 ile ikinci çeyreğinde yaşanmıştı.

Kaynak: AA