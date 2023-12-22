Kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da bulunan çocuk konuştu

İspanya’da tatil için gittiği sırada kaybolan ve 6 yıl sonra bulunan İngiliz Alex Batty, annesini korumak için yalan söylediğini itiraf etti.

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Kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da bulunan çocuk konuştu

Annesi ve büyükbabasıyla 2017 yılında tatil için gittiği İspanya’da kaybolan İngiliz Alex Batty, 6 yıl sonra Fransa’nın Toulouse kentinde bulunmuştu. Fabien Accidini adlı bir kurye tarafından yol kenarında bitkin bir halde bulunan ve 4 gündür yürüdüğünü söyleyen Alex, İngiltere’ye dönüşünün ardından ilk kez konuştu.

İngiliz gazetesi The Sun’a konuşan Alex, kaçışıyla alakalı polise yalan söylediğini dile getirerek polislerin annesini ve dedesini takip etmelerini engellemek için 4 gündür yürüdüğü yalanını söylediğini ifade etti. “Çocuk kaçırma” suçlamasından tutuklanabileceklerini düşündüğünü kaydeden Alex, “Annemi ve dedemi korumak için yalan söyledim ama her hâlükârda yakalanacaklarını anladım. Kaybolmadım nereye gittiğimi biliyordum” dedi. Alex, önce Quillan kasabasına gidip yol soruyormuş gibi yaptığını ardından Toulouse’a doğru yola çıktığını itiraf etti.

"TERK ETME KARARI ALDIM"

Arkadaş olmadan, sosyal hayat olmadan göçebe bir yaşam tarzını kaldıramadığını ifade eden Alex, annesi Melanie Batty’nin harika bir insan olduğunu ve onu çok sevdiğini ancak mükemmel bir anne olmadığını söyledi. “Annemle tartıştım ve onunla yaşamayacağımı anlayınca da terk etme kararı aldım” diyen Alex, annesinin hükümet ve aşı muhalifi olduğunu dile getirdi. Annesinin sürekli “sistemin kölesi olmaktan” bahsettiğini sözlerine ekleyen Alex, “Geleceğim için iyi bir yöntem olmadığını anladım. Arkadaş yok, sosyal hayat yok. İş, İş, iş Annemle kalsaydım böyle bir hayatım olacağını fark ettim” dedi.

Kaynak: İHA

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Fransa İspanya
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