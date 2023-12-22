Çin'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 148'e yükseldiği bildirildi.

Çin'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 117, komşu Çinghay eyaletinde 31 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, böylece depremde ölenlerin sayısı 148'e çıktı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 18 Aralık'ta gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Deprem nedeniyle iki eyaletin sınırına yakın bölgede binlerce ev yıkılırken su ve elektrik şebekeleri, ulaştırma altyapısı ile iletişim ağları zarar görmüştü.

Depremde 1000'den fazla kişi yaralanmıştı, Gansu'da 288, Çinghay'da 166 kişi halen hastanelerde tedavi görüyor.

Hasar gören yerleşimlerde yaşayan 87 bin kişi güvenli bölgelere yerleştirildi, bölgede 14 bin prefabrik geçici konut kurulacağı bildirildi.

Müslüman etnik azınlıkların çoğunlukta olduğu bölgede depremzedeler, soğuk kış koşullarında barınma sorunuyla baş etmek zorunda kalacak.

DEPREM BÖLGESİ

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA

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