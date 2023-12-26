Yasak aşk ortaya çıkmıştı: Kenan Tosun ve Serpil Tosun boşandı

Oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmiş, 'İhanet' haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Kenan Tosun, eşi Serpil Tosun'dan boşandığını açıkladı.

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un birlikte görüntülenmeleri aşk yaşadıkları iddialarına neden olmuştu.

Cansu Tosun'un annesinin ihanet iddialarını kabul etmesi sonrası ikilinin yasak aşk yaşadığı kanıtlanmıştı.

Sürpriz birlikteliğe Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun “Ailevi konular” diyerek yorum yapmamayı tercih etmişti.

"BİR AY ÖNCE BOŞANDIK"

"Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa" programına konuşan Kenan Tosun evliliğinin bittiğini şöyle açıkladı:

"1 ay önce boşandık. Kimsenin haberi yok. İlk defa söylüyorum. Anlaşmalı olarak boşandık. O konu kapandı. Zaten boşanma arifesine gelmişti bizim evliliğimiz. Ne konuşsak yanlış anlaşılır. Görüyorsunuz Ümran Hanımla beraber ve mutluyuz. Sizler bir şeyler yazıyorsunuz ama öyle bir şeyler yok. 3 aydır birlikte yaşıyoruz. Yerimiz belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küslük yok. Olamaz da... Hiç görüşmez olur muyuz?"

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM ONLARI"

Serpil Tosun, yazlık komşusu Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'un sarmaş dolaş görüntülerinin ardından "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah'a havale ediyorum onları" demişti