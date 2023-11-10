Babası Serenay Sarıkaya'nın annesi ile aşk yaşayan Cansu Tosun, sessizliğini bozdu

Gala öncesi basın mensuplarıyla konuşan Tosun, muhabirlerin babası ile Serenay Sarıkaya'nın annesinin yasak aşk yaşamasıyla ilgili soru sorması üzerine "Annem ve babamla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ben kendi özel hayatımı hiç konuşan biri değilim. Kaldı ki annemle babamın hayatını konuşayım. Bu çok büyük bir saygısızlık olur. Herkes hayatında kendi yaptığından sorumlu" dedi.