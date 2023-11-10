Babası Serenay Sarıkaya'nın annesi ile aşk yaşayan Cansu Tosun, sessizliğini bozdu
Babası, Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yasak aşk yaşayarak magazin gündemine bomba gibi düşen Cansu Tosun, önceki akşam katıldığı bir davette konu hakkında ilk kez konuştu.
Babası, Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yasak aşk yaşayarak magazin gündemine bomba gibi düşen Cansu Tosun, önceki akşam katıldığı bir davette konu hakkında ilk kez konuştu.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yasak aşk magazin gündemine bomba gibi düşerken, taraflardan yalnızca Tosun'un annesinden açıklama gelmişti.
Sessizliğini koruyan ve dün akşam bir galaya katılan Cansu Tosun, babasının yasak aşk yaşamasıyla ilgili sessizliğini bozdu.
"ANNEM VE BABAMIN HAYATINI KONUŞMAK SAYGISIZLIK OLUR"
Şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Kirli Sepeti'nin başrol oyuncuları arasında yer alan Cansu Tosun, Şahsiyet dizisinin yeni sezon galasına katıldı.
Gala öncesi basın mensuplarıyla konuşan Tosun, muhabirlerin babası ile Serenay Sarıkaya'nın annesinin yasak aşk yaşamasıyla ilgili soru sorması üzerine "Annem ve babamla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ben kendi özel hayatımı hiç konuşan biri değilim. Kaldı ki annemle babamın hayatını konuşayım. Bu çok büyük bir saygısızlık olur. Herkes hayatında kendi yaptığından sorumlu" dedi.
Başarılı oyuncu babasıyla görüşmediği sorulunca ise "Yok, olur mu öyle şey babam o benim. Hiç öyle bir şey olmaz" diyerek babasıyla görüşmediği iddialarını yalanladı.