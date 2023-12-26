İrem Derici'nin iddiasına yanıt: Gülşen Yüksel, Müge Dağıstanlı'yı dolandırdı mı?

Mesleğimizle ilgili bize saldıramadıkları zaman bu sefer de belden aşağı saldırı başlıyor. Öyle bir iftira at ki yakışsın. Attığınız iftiralar bu masaya ve ikimize yakışmıyor. Birbirimize olan bağımız bazı insanlar tarafından tartışılmamalı. Etrafı kırarak dökerek hiçbir yere gidemezsiniz. Bizim ne olduğumuz ve ailemiz belli. O iftiralarla gidin başka yeri vurun" şeklinde konuştu.