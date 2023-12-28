RTÜK'te kritik toplantı: Gündem 'Kızıl Goncalar'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün yapacağı toplantıda 31 binin üzerinde şikayet gelen "Kızıl Goncalar" adlı dizi başta olmak üzere futbol yayınları ve haber programlarını görüşecek.

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RTÜK'te kritik toplantı: Gündem 'Kızıl Goncalar'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün kritik bir toplantı yapacak. Gündemde çok sayıda izleme raporu yer alıyor. Raporda günlerdir hedef gösterilen "Kızıl Goncalar" dizisi mercek altına alındı.

Şimdiye kadar dizi hakkında RTÜK'e 31 binin üzerinde şikayet ulaştı. İzleyici bildirimlerini dikkate alan RTÜK, toplantıda ilk olarak tartışmalı diziyi görüşecek.

SPOR PROGRAMLARINA CEZA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Üst Kurul, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra çıkan olaylar üzerine spor yayınlarıyla alakalı bağlayıcı nitelikte "İlke Kararları" almıştı.

İlke Kararları'nın aksine hareket eden yayıncıları titizlikle inceleyen RTÜK, özellikle futbol programlarındaki eleştiri sınırlarını aşan yorumlarla hiçbir bilgi ya da belgeye dayanmaksızın kişi ve kurumları töhmet altında bırakan açıklamalar üzerine yaptırım kararları verecek.

BAZI HABER PROGRAMLARI VE BÜLTENLERİ DE MASADA OLACAK

Reklam kurallarını ihlal eden, toplumun bir kesimini aşağılayan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve hükümetini küçük düşürücü yorumlar yapılan haber programları da yarın RTÜK'ün gündeminde olacak.

Üst Kurul, bugünkü toplantısında ayrıca dijital platformlarda yayınlanan filmleri de mercek altına alacak.

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